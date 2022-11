El misterio de Bono, arquero de Marruecos: iba a ser titular, estuvo en los himnos y 'desapareció'

En lo que va del Mundial Qatar 2022 , los amantes del fútbol hemos sido testigos de buen fútbol, polémicas, golazos, decepciones, sorpresas y mucho más, pero, este domingo 27 de noviembre, se presentó un hecho insólito. Todo ocurrió en el partido Bélgica vs. Marruecos , en el estadio Al Thumama, donde el guardameta Bono fue el gran protagonista de una historia sorprendente.

Todo estaba listo para que se diera el pitazo inicial. Los equipos saltaron a la cancha sin problema, se ubicaron para los respectivos actos protocolarios, sonaron los himnos y se acercaba la hora del pitazo inicial para el encuentro válido por la segunda fecha del grupo F. No obstante, antes de eso, en Marruecos había algo que no cuadraba o que, por lo menos, no era acorde a las nóminas.

El guardameta del Sevilla, Bono, fue sustituido en Marruecos justo después de que sonara el himno de su país, durante el que se le vio en algún momento cabizbajo y con las manos en las rodillas, aunque también con la mano derecha en el pecho. Una vez posaron para la foto oficial, ya no estaba Bono y, en su lugar, apareció Munir Mohand Mohamedi, quien, en el inicio, era suplente.

“Munir remplaza a Bono para el partido contra Bélgica”, escribió la selección marroquí en sus redes sociales en respuesta al tuit que anunciaba el once titular, pero sin informar del motivo de la sustitución. Razón por lo que las especulaciones no se hicieron esperar. De hecho, en redes sociales reaccionaron, contando el suceso y también preguntándose qué acababa de suceder.

Yassine Bounou, guardameta de la Selección de Marruecos, en el Mundial de Qatar 2022 AFP

Un cambio que fue realizado durante los breves instantes que pasaron del himno a la foto oficial del partido, en la que ya apareció Munir, el exguardameta del Numancia nacido en Melilla (España). Así las cosas, se deberá estar atentos a nueva información que surja al respecto con el fin de conocer qué fue lo que en realidad pasó, ya sea en un comunicado o en la rueda de prensa posterior.

De acuerdo con la información brindada por la periodista Marina Granziera, en medio de la transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, el arquero Bono se habría sentido indispuesto en los actos protocolarios, siendo el motivo por el que el director técnico Walid Regragui decidió sustituirle, dándole paso al guardameta Munir Mohand Mohamedi, quien ha sabido responder bajo los tres palos.