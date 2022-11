“El sucesor de Lionel Messi en la selección es Ángel Correa; su convocatoria al Mundial es justa"

Ángel Correa es un jugador de 27 años, que, después de no estar en planes de Lionel Scaloni para el certamen orbital, debido a la lesión de Nicolás González el pasado jueves, se le abrió la posibilidad para disputar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina , que debutará este martes frente a Arabia Saudita , por el grupo C.

Humberto Grondona, el primer entrenador de Ángel Correa en la ‘albiceleste’ para el Sudamericano Sub-20 en 2015, concedió una entrevista para ‘Super Deportivo’ de 'Radio Villa Trinidad', donde reveló detalles del jugador argentino, además de avalar su convocatoria.

¿Qué opina de la convocatoria de Correa al Mundial de Qatar 2022?

“No puede suceder nunca lo que pasó. Ahora convocan jugadores que estaban por irse de vacaciones. Alguien tiene que hacerse cargo. (Carlos) Bilardo, por ejemplo, estaba acostumbrado a hacer otra cosa. Esta desprolijidad hizo que Correa este en el Mundial y es justicia”.

¿Cómo conoció a Ángel Correa?

“Le veo en el Mundial y no me voy a olvidar cuando me lo presentaron en el Torneo de L’Alcudia en 2014. Estábamos en el vestuario y un amigo me lo presenta. Él venía de ser operado en Estados Unidos, se iba a incorporar al Atlético Madrid y había dudas sobre su salud. Cuando lo recibo en el vestuario, yo no lo conocía y me acuerdo que se saca la camisa y prácticamente tenía una cruz en el pecho. Automáticamente, cuando vi eso, le dije: ‘Quédate tranquilo que vas a ser titular y capitán de mi equipo’. Se fue con una alegría tremenda”.

¿Tuvo el respaldo de Atlético de Madrid al poner a Correa de capitán en el sudamericano?

“A todo esto, llegaban cartas del Atlético con su director deportivo y su mánager amenazando de que si a Correa le pasaba algo, yo podía ir preso. Nosotros mientras tanto lo llevábamos de a poco y después terminó siendo la figura del sudamericano que ganamos”.

¿Qué recuerda de Ángel Correa?

“Él nunca imaginó que podía volver a jugar al fútbol. Cierro los ojos y lo veo venir en ese torneo en L’Alcudia. Por eso me emociona, hablar de él y me calentó mucho cuando no estuvo en la lista inicial. No solo que merece estar en la lista, merece jugar".

¿Quién es el sucesor de Lionel Messi en Argentina?

“El sucesor de Messi en la Selección es Ángel Correa. Cómo no me voy a emocionar si ese pibe volvió de la muerte. Es el ejemplo para todos los chicos que quieren jugar al fútbol. Hay que estar más atentos. Nosotros nunca confiamos en un jugador que dijera que estaba bien físicamente”.