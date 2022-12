Emmanuel Macron y su mensaje de aliento a Kylian Mbappé: "Nos llena de orgullo; el deporte es así"

El presidente francés, Emmanuel Macron, que asistió a la derrota de su selección en la final del Mundial de Qatar frente a Argentina, aseguró que trató de consolar a Kylian Mbappé , a quien dijo que tiene muchos años por delante.

"Es un gran jugador y es muy joven, le he dicho que solo tiene 24 años (en realidad los cumple el martes) y que tiene tiempo. Ya ha sido mejor goleador de un Mundial, ha ganado otro y ha llegado a una final. Yo estaba tan triste como él", señaló el presidente.

"Le he dicho que nos ha hecho sentir muy orgullosos y que hemos perdido en el último aliento, que hemos estado cerca. El deporte es así", agregó.

Macron indicó que sintió el partido perdido durante la primera parte, pero que en todo momento creyó "en la remontada".

"Es poco habitual pero pasa y lo hemos hecho de forma formidable. Lo que ha hecho Mbappé es algo extraordinario. Pero también el resto del equipo. Hemos recobrado la ambición", dijo.

"En ese momento creía con todas mis fuerzas. Luego hemos hecho un segundo milagro volviendo de la nada. Y tuvimos la bola de partido", indicó.

Por otra parte, el entrenador de la selección francesa, quien ya había conseguido el campeonato mundial en 1998 como jugador y 2018 como entrenador: Didier Deschamps, inmediatamente culminó el encuentro se pronunció acerca de él y su continuidad en ‘Les Bleus’, afirmando que, ni aunque hubiera ganado el torneo, habría desvelado su futuro en el equipo nacional, porque tiene pendiente una reunión con el presidente de la Federación Francesa de Fútbol.

"Incluso si el resultado hubiera sido otro no habría respondido a esa pregunta hoy. Estoy triste por los jugadores y por el cuerpo técnico. Me reuniré con el presidente", explicó en rueda de prensa tras la derrota, en la que apuntó que su conjunto hizo "lo necesario para ganarse el derecho a soñar" con el título, tras igualar un 2-0 y después un 3-2.

"Argentina tiene mucha calidad y ha puesto mucha agresividad sobre el campo. Lo esperábamos. No le quito mérito. Hemos vivido muchísimas emociones. Es algo cruel. Tocábamos el trofeo de cerca. No ha podido ser", valoró.

Además de eso, se refirió al arbitraje, afirmando que fue mejorable y que "durante toda la competición no ha sido malo para Argentina".

"Con eso no quiero decir que les hayan favorecido, prefiero no hablar de los árbitros porque puede traer consecuencias. Me limito a felicitar a Argentina. Hemos perdido contra un rival que disputaba de verdad la final de un Mundial y nosotros no", señaló.