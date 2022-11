¿En cuántos Mundiales de fútbol ha participado Argentina?

La Selección Argentina es considerada como una de las favoritas para adjudicarse como campeona del Mundial Qatar 2022. El plantel dirigido por Lionel Scaloni pasa por un buen momento a nivel deportivo. Es el actual campeón de la Copa América, título que le ganó a Brasil en el propio Estadio Maracaná y para completar el gran panorama, tiene en sus filas a Lionel Messi, que pasa por un buen nivel en el PSG.

Los ‘albicelestes’ han escrito grandes páginas en la historia del Mundial y la Copa del Mundo Qatar 2022 será la participación número 18 en la historia de las citas orbitales del fútbol. Ha sido protagonista en varias de ellas. En la primera edición en Uruguay 1930, los 'gauchos’ cayeron en la final frente al combinado local por un marcador de 4-2.

Uruguay 4 - Argentina 2 Mundial 1930 AFP

Posteriormente a ese campeonato, Argentina no volvió a brillar en los torneos que vinieron. No participó en los siguientes mundiales: Francia 1938, por no estar de acuerdo que el evento se organizará en Europa; Brasil 1950 porque tenían diferencias con la Confederación del conjunto local y Suiza 1954, en donde decidió permanecer aislado.

Sumando eso, la escuadra sudamericana no era protagonista hasta Inglaterra 1966, donde fue eliminada en cuartos de final por los 'británicos’. Un partido muy polémico donde Antonio Ubaldo Rattín fue el protagonista de un hecho significativo en el fútbol. Duró en cancha 10 minutos luego de ser expulsado por el árbitro Stanley Rous, el argentino se negaba a salir del campo y finalmente se retiró de la cancha con una imagen muy famosa y es cuando agarró el banderín del tiro de esquina y arrugó fuertemente la bandera del Reino Unido, a partir de ahí se crearon las tarjetas en el fútbol.

Antonio Ubaldo Rattín 1966 - Argentina AFP

En México 1970 no logró clasificarse tras una dolorosa eliminación a manos de la Selección de Perú; y en Alemania 1974 se quedó por fuera en la fase de grupos. Sin embargo, aún faltaba lo mejor que estaba por venir.

En 1978, Argentina organizó el Mundial y logró ser campeona por primera vez. La final se la ganó la ‘Naranja Mecánica’ de Países Bajos. Un encuentro jugado en el Estadio Monumental, muy emotivo ya que se fue al alargue luego de finalizar los 90 minutos 1-1. Al minuto 105, Mario Alberto Kempes anotó el gol de la ventaja y en el 115, Daniel Bertoni cerró el título con el tercer tanto.

Argentina campeón Mundial 1978 AFP

Para el Mundial España 1982, los argentinos no estuvieron a la altura de defender el título y se quedaron por fuera en la fase de grupos. Perdieron frente a Países Bajos y Brasil, solo lograron rescatar un empate contra Alemania Oriental.

El segundo campeonato logrado por Argentina fue en México 1986. Con el talento de Diego Armando Maradona, la ‘Albiceleste’ fue la mejor del campeonato. El ‘Pelusa´ Maradona le anotó a Inglaterra, en el que hasta hoy es el mejor gol en la historia de los mundiales, también en ese mismo encuentro le marcó otro gol a los ingleses con la mano, el árbitro Efraín González decidió validar el tanto y ese hecho quedó marcado en la historia del fútbol como ‘La Mano de Dios’. En la final, vencieron a Alemania Federal con un marcador de 3-2.

Argentina campeón Mundial México 1986 AFP

Italia 1990 fue una Copa del Mundo donde el combinado argentino estuvo cerca de repetir el título, pero cayó en la final frente a Alemania 1-0. Se recuerdan mucho las grandes actuaciones del portero Sergio Goycochea, quien clasificó a su equipo en dos fases del campeonato (cuartos de final y semifinal) por medio de la definición desde los penales. Argentina eliminó a la favorita de ese evento que era Brasil, en octavos de final con un gol muy recordado de Claudio Caniggia.

Alemania 1 Argentina 0 AFP

Luego en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, el equipo sudamericano llegó hasta los octavos de final de cada una de las competiciones, Rumania y Países Bajos respectivamente, fueron las selecciones encargadas de eliminar a la ‘Albiceleste’.

En el Mundial Corea - Japón 2022, el combinado dirigido por Marcelo Bielsa se quedó en la fase de grupos de la competición. Un fracaso rotundo para un equipo que venía de arrasar las Eliminatorias Sudamericanas, llegó como uno de los grandes candidatos y se despidió muy temprano del certamen.

La fase de cuartos de final fue el fin para Argentina en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. En ambos mundiales fue eliminada por Alemania, una por penales y la otra con una categórica goleada 4-0.

La ‘Albiceleste’ regresó a una final en el Mundial Brasil 2014, un equipo dirigido por Alejandro Sabella que tuvo como figura a Lionel Messi. Pero Alemania volvió a aparecer en su camino y le ganó la Copa del Mundo en el minuto 113 del tiempo extra, con gol de Mario Gotze.

Argentina subcampeón Brasil 2014 AFP

El Mundial Rusia 2018, Argentina llegó hasta los octavos de final, perdió 4-3 frente a Francia y quedó por fuera de una competición donde no mostró un buen nivel futbolístico.

Francia 4 Argentina 3 - Mundial Rusia 2018 AFP