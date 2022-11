¿En cuántos Mundiales de fútbol ha participado Inglaterra?

Inglaterra se alista para disputar el Mundial Qatar 2022. Es uno de los ocho seleccionados que ha logrado ser campeón del mundo, por lo que es una de las escuadras más históricas de la competición. Ha participado en quince Copas del Mundo, con una cantidad de 68 encuentros, ganó 29, perdió 21 y tiene 18 empates, esto le da un rendimiento del 52,9% y ocupa la sexta posición en la tabla histórica de los mundiales.

Los ‘Tres Leones’ no participaron en las primeras tres Copas del Mundo (Uruguay 1930, Italia 1934 y Francia 1938) porque no eran miembros de la FIFA; su debut fue en el Mundial Brasil 1950, más exactamente el 25 de junio de ese año con un triunfo 2-0 frente a Chile, en el Estadio Maracaná de la ciudad de Río de janeiro. Sin embargo, no logró acceder a la siguiente fase por dos derrotas, con marcador de 1-0, contra Estados Unidos y España.

Inglaterra vs Estados Unidos 1950 AFP

En Suiza 1954, los ingleses fueron más protagonistas y avanzaron hasta la fase de cuartos final, su verdugo fue Uruguay quien defendía el título en esa época y lo venció 4-2. A los cuatro años, en Suecia 1958, el fracaso fue mayúsculo ya que no logró ganar ningún partido de su grupo y se fue rápido del campeonato.

Llegó el turno para Inglaterra de afrontar Chile 1962 y nuevamente surgió el protagonismo hasta los cuartos de final, donde de igual manera lo eliminó un equipo sudamericano, en este caso Brasil lo venció 3-1 y más adelante, terminó siendo la campeona del mundo.

En 1966, Inglaterra organizó el Mundial con Boby Moore como capitán del equipo y las figuras Bobby Charlton, Roger Hunt y Gordon Banks.lograron el primer y único Mundial que tiene el conjunto europeo en su historia. En la final, vencieron a Alemania Federal en una final con mucha polémica. En los 90 minutos, el encuentro finalizó 2-2 y en el minuto 101 Geoff Hurst remató directo al arco y el balón golpeó el travesaño y picó adelante de la línea de gol, es decir nunca entró el esférico, pero el árbitro suizo Gottfried Dienst decidió validar la anotación (3-2). El cuarto gol para sellar el título lo marcó nuevamente Hurst y el Estadio de Wembley celebró la consagración de esta cita orbital.

Mundial Inglaterra 1966 AFP

Inglaterra campeón del mundo 1966 AFP

Su defensa del título fue en México 1970, los ingleses llegaron por tercera vez en su historia hasta los cuartos de final, la Alemania de Franz Beckenbauer y Gerd Müller tomaron revancha y ganaron 3-2, en un partido con muchas emociones.

Para los mundiales de Alemania 1974 y Argentina 1978, Inglaterra fue ausente tras no lograr la clasificación a ninguna de las dos competiciones. Volvió a España 1982 pero sin superar la fase de grupos.

Un hecho histórico sucedió en el Mundial México 1986, en este caso fue negativo para Inglaterra quien quedó eliminada en cuartos de final a manos de Argentina y más específicamente por Diego Armando Maradona, que en ese partido marcó en el que hasta el día hoy es el mejor gol en la historia de los mundiales y otra anotación con la mano y el árbitro Ali Bin Nasser, dio como válido el tanto.

'La Mano de Dios' Maradona 1986 AFP

En Italia 1990, el equipo europeo llegó hasta las semifinales y quedó eliminado nuevamente por Alemania quien lo venció por penales, en Estados Unidos 1994 no logró clasificar y para el Mundial Francia 1998 fue eliminada en octavos de final por un viejo conocido, la Selección Argentina.

En Corea - Japón 2002 y Alemania 2006, Inglaterra volvió a quedar eliminada en cuartos de final. En estos casos fue a manos de Brasil y Portugal. Cuatro años después en Sudáfrica 2010 fue goleada por Alemania 4-1 y nuevamente el conjunto germano lo sacó de una Copa del Mundo. El fracaso continuó en Brasil 2014, donde no pudo superar la fase de grupos.

Selección de Inglaterra 2002 AFP

En el Mundial Rusia 2018 apareció de nuevo el protagonismo por parte de los ingleses, llegaron a semifinales y perdieron el partido del tercer puesto contra Bélgica. Pero volvieron a esta instancia luego de 28 años sin hacerlo.

Colombia vs Inglaterra 2018 AFP