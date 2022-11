Enrique Borja: "La mezcla de experiencia y juventud es la clave de México en el Mundial Qatar 2022"

Críticas, señalamientos, poco apoyo y con dudas por parte de la afición, así llega la Selección de México al Mundial Qatar 2022 . Efectivamente, de entrada, el panorama no es el mejor. Sin embargo, Gerardo 'Tata' Martino, entrenador del equipo, tiene claro que esa situación, por más incómoda que parezca, puede ser la razón por la que se llenan de fortaleza.

"Lo que siempre tratamos de hacer es que todo el país esté en la misma sintonía y el mismo objetivo. No pudimos lograrlo hasta ahora, así que tratamos de hacernos fuertes en lo que podemos manejar. Este grupo es fuerte de las puertas hacia dentro. No sé si lo que pasa afuera nos hace fuertes, pero sí que lo que pasa dentro ayuda", afirmó.

Publicidad

Hasta el momento y en medio de ese clima hostil, el combinado manito se las ha arreglado para sacar todo adelante. Fue así como terminó consiguiendo su clasificación a la cita orbital, en la que medirá fuerzas contra Polonia, Arabia Saudita y Argentina, en el grupo C. No es nada fácil, pero al estar tan acostumbrados a superar grandes retos, nada es imposible.

Como dijo Enrique Borja, en entrevista exclusiva con Gol Caracol, "en Rusia 2018 había un grupo duro y se sacó adelante, ganándole a Alemania, así que, ahora, en Qatar puede pasar algo similar". Y es que, más allá de cualquier cosa, diferencia o molestia, la fe está intacta y depositada en el grupo de jugadores convocados para la cita orbital.

Hacer historia es lo único que interesa ahora y, para ello, tienen una fórmula, al menos así nos lo expresó Borja García, el dos veces mundialista (Inglaterra 1966 y México 1970) y quien supo vestir la camiseta del 'Tri' en 65 ocasiones, anotando un total de 30 goles. Además, hizo parte de la mejor presentación histórica de México, alcanzando los cuartos.

La Selección de México celebra un gol, en las Eliminatorias AFP

En esta charla, previo al debut de la Selección de México, que será este martes 22 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, contra Polonia, en el estadio 974, Enrique Borja analizó a los llamados por el 'Tata' Martino, opinió de los rivales, dejó claro para qué está el equipo, explicó el diferencial de este grupo y no ocultó algo de inconformidad con ciertos temas.

Publicidad

¿Qué opinón le merece la convocatoria?

"Por el lado del 'Tata' Martino, la encuentro muy coherente porque lo había venido manifestando. Esperó el mayor tiempo posible a Raúl Jiménes para saber si podía estar. Finalmente, decidió llevarlo. Ahora, hay dos jugadores que no llamó y que son Santiago Giménez y Diego Lainez, quienes pudieron haber estado por su muy buen presente".

¿Qué tanto van a 'pesar' esas ausencias?

"Santi Giménez venía demostrando buen fútbol en Feyenoord, pero estaba la disyuntiva con Rogelio Funes Mori, quien no había podido estar por una lesión. Luego regresó y anotó, pero no venía con ritmo. Ahora, el 'Tata' fue coherente y ya solo es cuestión de gustos, entonces lo único que se puede esperar es que se haga una buena presentación en el Mundial".

Publicidad

¿Por qué tantas críticas hacia Gerardo Martino?

"Como te decía, es cuestión de gustos. Vamos a ver los resultados porque él está encargado como líder y director técnico en esta Copa del Mundo. Así como superó la Eliminatoria, más allá de que no fue la manera espera, veremos qué sucede en Qatar. Tenemos un grupo difícil, pero creo que se tiene con qué competir y pasar a la próxima ronda".

Hablando del grupo, ¿Cuál es su análisis de este?

"Como en todos los Mundiales, hay unas selecciones que van con más ilusión que otras. Hay una exigencia mucho mayor para Argentina, que no solo tiene con qué pasara el grupo, sino que, junto con Brasil, están llamados a luchar por el título, lo cual es una obligación muy diferente. Ojalá la tuviéramos todos, pero esos dos tiene serias posibilidades de hacerlo".

Y Polonia y Arabia Saudita...

"Ambas selecciones harán lo suyo e intentarán arañar puntos. Por el lado de México, se tratará de hacer algo importante y si hay un favorito es Argentina, así que tenemos un segundo lugar por el que debemos luchar. Claro, uno siempre quiere y busca hacerse con el primer puesto, pero, de acuerdo a las circunstancias, uno entiende qué podrá suceder en el grupo".

¿Con quién termina siendo la lucha directa?

"Debemos batallar contra Polonia. Hay que ir partido tras partido y ojalá conseguir una victoria sobre Polonia para llegar a enfrentar a Argentina de la mejor manera posible, sin dar por perdido ese juego claro está. En Rusia 2018 había un grupo duro y se sacó adelante, ganándole a Alemania y clasificamos, así que en Qatar puede pasar algo similar".

Publicidad

No pasar de octavos de final es una mochila con la que México carga últimamente, ¿Qué hacer para avanzar más?

"Hay que ir partido a partido. El hecho de que pase lo de los octavos de final, no quiere decir que no tengamos que ir de a poco. Si llegamos a octavos, en su momento pensaremos en cómo afrontar, contra quién nos toca y, por ende, soñar con pasar a 'cuartos'. Debemos esperar, superar fase de grupos y, por lo pronto, ganarle a Polonia en la primera fecha".

¿Cuál cree que es el diferencial de este equipo?

"Si hablamos desde lo individual, Hirving Lozano es el caso más grande y mediático, consolidado en Europa, pero también tenemos otros jugadores que están en un buen nivel y presente. Eso sí, hay que ser realistas y entender que hay ciertos futbolistas que no están con ritmo, lo que se convierte en una disyuntiva, pero, como decía, todo va en gustos y se verá".

Publicidad

Hay jugadores muy jóvenes, como otros experimentados como Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, entre otros...

"Esa mezcla de experiencia y juventud es clave y puede dar resultado para armar un buen equipo. Además porque hay que ir pensando en el recambio. Confío en el equipo mexicano y considero que podremos sacar un gran resultado con Polonia y, en general, en la fase de grupos y el Mundial. Debemos estar siempre con la mentalidad ganadora".

Enrique Borja, exjugador de la Selección de México, en el Mundial de 1966 AFP

¿Para qué está la Selección de México?

"Ninguna selección va a un Mundial sin sueños o ambición o hambre, de lo contrario, mejor que ni se presente (risas). Es seguro de que nadie piensa que no va a ganar la Copa o que vas a perder, todo lo contrario, hay que llegar y estar con una mentalidad ganadora, tanto en los entrenadores como en los jugadores, y México tiene ambición y hambre de gloria".

¿En qué nivel pone a México, comparado con los rivales?

"En un Mundial, contra el que toque, tendrá un grado de complejidad. Ahora, una vez hecho el sorteo, ya todo depende de ti, del equipo, los jugadores y cuerpo técnico. No importa contra quién toque, lo único que interesa es que, de inicio, ya hay tres juegos que se tienen que sacar adelante y lo más importante será sumar para avanzar a la siguiente fase."

¿Pronóstico para el duelo frente a Polonia?

"(Risas) Los cinco sentidos tienen que estar puestos en cómo ganarle a Polonia. Seguro que, como decía, algunos equipos tienen mayor exigencia que otros por lo que es su historia y han logrado en los mundiales, otras selecciones solo quieren mejorar su actuación histórica, en fin. En el caso de México, este partido es clave para lo que sea, así que hay que ganar".

Publicidad

Para finalizar y cambiando un poco de tema, ¿Lo sorprendió la no clasificación de la Selección Colombia?

"Es una lástima que la Selección Colombia no haya podido clasificar porque tiene una çbuena camada de jugadores, pero estoy seguro de que nos veremos en 2026. Seguramente, ya deben estar trabajando para mejorar y más que se quedaron tan cerca. El fútbol lo tiene, la calidad está y el apoyo existe; ojalá nos veamos en el otro Mundial porque hacen falta".