¿Era penalti para Argentina? El golpe en la mano de Keanu Baccus, de Australia, que causó polémica

Este sábado, la Selección Argentina y su similar de Australia se encontraron en el Estadio Ahmad bin Ali, en busca de un tiquete a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 . Desde que el árbitro polaco Szymon Marciniak dio el 'vamos', el juego estuvo bastante cortado, pues los oceánicos intentaron defender la portería de Mathew Ryan a como diera lugar.

El encuentro estuvo intenso y 'caliente' desde el arranque, sumado a una polémica que se presentó al minuto 4'. Alejandro 'Papu' Gómez , que fue el elegido por Lionel Scaloni para reemplazar a Ángel Di María, filtró un balón al área de los oceánicos y el balón impacto, de manera evidente, en la mano de Keanu Baccus.

De inmediato, los argentinos que estaban cerca de la acción pidieron penalti, pero Marciniak hizo caso omiso a las quejas y le dio continuidad al juego.

Lionel Messi, jugador argetino. MANAN VATSYAYANA/AFP

Así fue el momento exacto en el que el Al Rihla, balón oficial de la cita orbital catarí, pegó en la mano del jugador del St Mirren F. C. de la Scottish Premiership:

‼️ ¿Y ESTO?



Todo #ARG reclamó MANO



El juez no cobró nada y el VAR no lo llamó pic.twitter.com/R9Jbvbp1pf — Diario Olé (@DiarioOle) December 3, 2022

La prensa argentina no demoró en compartir la controversial acción. "¿Y esto? El juez no cobró nada y el VAR no lo llamó", fue la publicación de 'Olé' en su cuenta oficial de Twitter.

¿Quiénes fueron los árbitros elegidos para Argentina vs. Australia, por los octavos de final del Mundial Qatar 2022?

Referee: Szymon Marciniak (Polonia).

Szymon Marciniak (Polonia). AR 1: Pawel Sokolnicki (Polonia).

Pawel Sokolnicki (Polonia). AR 2: Tomasz Listkiewicz (Polonia).

Tomasz Listkiewicz (Polonia). 4th: Mario Escobar (Guatemala).

Mario Escobar (Guatemala). VAR: Tomasz KWIATKOWSKI (Polonia).

Tomasz KWIATKOWSKI (Polonia). AVAR: Marco FRITZ (Alemania).

Marco FRITZ (Alemania). Offside VAR: Alessandro GIALLATINI (Italia).

Alessandro GIALLATINI (Italia). Support VAR: Benoit MILLOT (Francia).