Fernando Morientes, exjugador de España, apoyará a Francia en la final y dio sus razones 'de peso'

Fernando Morientes, exfutbolista internacional del Real Madrid , dijo a EFE sentirse un "poco decepcionado" con el papel de la selección española en el Mundial de Qatar y aseguró que por su amistad con Didier Deschamps, técnico de Francia, en la final prefiere que gane el combinado galo a Argentina.

Morientes tuvo una dilatada trayectoria profesional en la que aparte de las camisetas del Real Madrid, Zaragoza, Liverpool y Valencia también vistió los colores de dos equipos franceses, el Mónaco (2003/2004) y el Olympique de Marsella (2009/2010).

"Soy muy amigo de Didier Deschamps. Lo he tenido de entrenador en Mónaco y en el Olympique de Marsella y voy con mis amigos. En Argentina hay grandes jugadores pero en este caso, con Francia, además de haber jugado dos años allí, mantengo buena relación con su entrenador. Voy con Francia en la final", dijo Morientes, que no cree que la final sea solo un duelo entre Leo Messi y Kylian Mbappé.

"Son muchos más que Messi y Mbappé en esta final. Para llegar a una final de un Mundial se tienen que dar muchas cosas y la ayuda de muchos jugadores. Es un trabajo de equipo, un deporte colectivo, donde no solo los titulares son importantes, sino los reservas y el cuerpo técnico, médicos o utilleros", apuntó.

Lo que sí está claro es que a Morientes le hubiese gustado que uno de los dos equipos de esa final fuese la selección española.

"Al principio vi el Mundial con mucha ilusión, animando desde fuera y yendo con nuestra selección. Después un poco decepcionado como los propios jugadores y el propio seleccionador. Es complicado ganar un Mundial. Son muchas selecciones y solo una lo gana. Nosotros nos hemos quedado por el camino. La suerte de 2010 seguimos buscándola y ojalá en el futuro podamos repetir", manifestó el exfutbolista, que entiende el relevo en el banquillo de España.

"Cuando las cosas no salen bien lo más lógico es que el entrenador deje su puesto a uno nuevo y en este caso no me sorprende que el elegido sea Luis De la Fuente", declaró.

"En la sub-21 se viene trabajando desde hace mucho tiempo y en las categorías inferiores hay una hornada de chavales que van creciendo y progresando y probablemente la persona que mejor los conozca sea él", concluyó Morientes, que participó en 'Banco de energía', una iniciativa solidaria creada por BMW España y que cuenta con el apoyo del Real Madrid para ayudar a la Fundación Padre Garralda.