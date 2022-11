FIFA prohibió a Dinamarca entrenarse con prendas alusivas a los derechos humanos, en Qatar 2022

La FIFA prohibió a Dinamarca entrenarse con camisetas en defensa de los derechos humanos en el Mundial de fútbol en Catar, anunció este jueves la federación danesa, a diez días del inicio de la competición.

La federación internacional rechazó la petición danesa de utilizar estas camisetas con el mensaje "Human Rights for All" ("Derechos humanos para todos"), confirmó a la AFP Jakob Hoyer, un portavoz de la DBU.

La Federación Danesa, hostil desde hace tiempo a la organización del torneo en Catar, quiere liderar la lucha en favor de los trabajadores migrantes y la defensa de los derechos LGBT en el emirato.

"Hemos enviado una petición a la FIFA, pero la respuesta es negativa. Lo lamentamos, pero debemos tenerla en cuenta", declaró el director general de la DBU, Jakob Jensen, a la agencia danesa Ritzau.

La Federación había anunciado que sus camisetas de entrenamiento mostrarían "mensajes críticos" y dos patrocinadores (Danske Spil y Arbejdernes Landsbank) habían aceptado que se reemplazara su logotipo en las mismas.

La FIFA, que prohíbe los mensajes políticos, pidió la pasada semana a las selecciones que se "concentren en el fútbol" y que no entren "en cada batalla ideológica o política".

La DBU aceptará la prohibición de las camisetas críticas para evitar multas y sanciones, indicó.

"Para mí se trata de una camiseta con un mensaje muy simple sobre los derechos humanos universales", subrayó Jensen.

Preguntada por la AFP, la FIFA no emitió reacción de manera inmediata.

¿Cuándo serán los partidos de Dinamarca en el Mundial de Qatar 2022?

El conjunto dirigido por Kasper Hjulmand comenzará su actuación en el mundial de Qatar 2022 el próximo martes 22 de noviembre frente a Túnez, desde las 8:00 AM (hora Colombia); posteriormente jugará contra Francia, la favorita del grupo, el 26 de noviembre desde las 11:00 AM (hora Colombia) y terminará su participación en la fase de grupos el 30 de noviembre cuando se mida con Australia desde las 10:00 AM (hora Colombia).

¿Cómo es la lista de convocados de Dinamarca para el Mundial de Qatar 2022?

Arqueros: Kasper Schmeichel y Oliver Christensen

Defensores: Simon Kjaer, Joachim Andersen, Joakim Maehle, Andreas Christensen, Rasmus Kristensen, Jens Stryger Larsen, Victor Nelsson y Daniel Wass

Mediocampistas: Thomas Delaney, Mathias Jensen, Christian Eriksen, Jesper Lindstrom y Pierre-Emile Hojbjerg

Delanteros: Andreas Skov Olsen, Andreas Cornelius, Martin Braithwaite, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard y Jonas Wind

¿Cuántas participaciones tiene Dinamarca en mundiales de cara al Mundial de Qatar 2022?

Con el Mundial de Qatar 2022, el conjunto danés completará seis participaciones en copas del mundo.