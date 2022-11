Francia, a cerrar con puntaje perfecto contra una Túnez que solo piensa en el triunfo

Francia , vigente campeona del mundo, cerrará la primera fase de Qatar-2022 contra Túnez el martes, en un partido casi intrascendente para los 'Bleus', ya clasificados para octavos de final, aunque los norteafricanos aún tienen posibilidades, mínimas, de meterse en los cruces.

Dos partidos y dos victorias, con actuaciones convincentes (4-1 a Australia y 2-1 a Dinamarca), han llevado a octavos al equipo de Didier Deschamps, que salvo catástrofe (derrota frente a Túnez y goleada de los 'Socceroos') tiene además asegurado el primer puesto de su grupo, que en el primer cruce se medirá al segundo del grupo de Argentina.

Deschamps, no obstante, reiteró en conferencia de prensa que su equipo saldrá a competir: "No hay que tirar este tercer partido (...) Es un encuentro de Copa del Mundo. No es decisivo, pero sí es importante para mí y para los jugadores. ¿Habrá cambios? Sí ¿Cuántos? No lo sabrán y, sobre todo, el rival tampoco lo sabrá".

Todo está tan claro para los 'Bleus' que el nombre que más se escuchó en la rueda de prensa fue el de Karim Benzema, después de que medios españoles especularan con la posibilidad de que el Balón de Oro, que abandonó la concentración en la víspera del Mundial por una lesión, regresara a Qatar para jugar algún partido con su selección, algo que quedó descartado después de que el delantero del Real Madrid llegase este martes a La Reunión para pasar unas vacaciones.

Benzema no distrae a Deschamps

"Hablan ustedes de una cosas...", declaró el técnico a los periodistas. "No son cosas que me preocupen (...) Me ocupo de los 24 jugadores que están aquí. No voy a comentar cosas que no afecten a nuestro día a día".

Con la clasificación en el bolsillo y la posibilidad de enfrentarse a Messi y la 'albiceleste' en octavos (como ya ocurrió hace cuatro años en Rusia, con victoria gala 4-3), Didier Deschamps dará descanso a varios de sus titulares, empezando por la portería, donde el veterano Steve Mandanda (37 años) debería ocupar la plaza del capitán Hugo Lloris como premio también a todos los años de trabajo en la sombra del ahora portero del Rennes.

En defensa, Benjamin Pavard podría recuperar la titularidad en el costado derecho, ya que Jules Koundé vio tarjeta amarilla contra Dinamarca y está amenazado de suspensión si es amonestado de nuevo. En el otro lado, la sorpresa podría ser ver a Eduardo Camavinga como lateral izquierdo para dar descanso a Théo Hernández, único especialista en ese puesto tras la grave lesión de su hermano Lucas.

En el centro de la defensa, Raphaël Varane debería seguir sumando minutos de juego tras regresar contra Dinamarca después de una lesión y su acompañante podría ser Ibrahima Konaté, con lo que descansaría Dayot Upamecano.

Las rotaciones también llegarán al centro del campo, donde Aurélien Tchouameni y Adrien Rabiot deberían dejar su puesto a Youssouf Fofana y Mattéo Guendouzi y solo conservará su puesto Antoine Griezmann, básico en el esquema de Deschamps como enlace entre los delanteros y el bloque defensivo.

¿Descanso para Mbappé?

La duda en ataque está en si el técnico alineará de inicio a Kylian Mbappé o lo reservará. El astro del París SG es máximo goleador del torneo (empatado a tres goles con el ecuatoriano Enner Valencia) y frente a Túnez tendría una gran oportunidad de seguir aumentando su cuenta, pero también está siempre el peligro de una lesión.

Marcus Thuram y Kingsley Coman deberían formar parte del trío ofensivo en lugar de Olivier Giroud y Ousmane Dembele.

Para los tunecinos las cuentas son claras en vistas a una eventual clasificación para octavos: victoria contra los 'Bleus' y esperar que Australia no gane a Dinamarca, aunque en ese caso habrá que tener en cuenta la diferencia de goles (-2 para los 'Socceroos' y -1 para norteafricanos y nórdicos) y el resto de criterios de desempate, que podría llegar incluso a decidirse por el número de tarjetas.

Túnez contará con el apoyo de sus hinchas, muy numerosos en Catar, pero tiene un hándicap grande: la falta de gol. Es, junto a Uruguay y México, los únicos equipos que aún no han marcado tras la disputa de las dos primeras jornadas.

Alineaciones probables:

Túnez: Dahmen; Talbi, Meriah, Bronn; Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi; Slimane, Msakni; Jebali

Francia: Mandanda; Pavard, Varane, Konaté, Camavinga; Griezmann, Tchouaméni, Fofana o Guendouzi; Coman, Thuram, Mbappé.

Árbitro: Matt Conger (NZL)

Estadio: Ciudad de la Educación

Hora: 10:00 a.m. (hora Colombia)

Transmisión: Caracol TV y GolCaracol.com