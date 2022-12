Francia vs Marruecos: ¿Cuándo será el partido de los semifinales en el Mundial Qatar 2022?

Continúan las emociones en el Mundial Qatar 2022 y cada vez falta menos para conocer quién será el campeón del mundo, en la primera cita orbital celebrada en el Medio Oriente. Entre los candidatos que siguen con vida se encuentran dos selecciones que han logrado el paso a semifinales con muchos méritos. En esta ocasión, se trata de franceses y marroquis. Luego de cinco intensas jornadas (tres de grupos, una de 'octavos' y una de 'cuartos'), los protagonistas tendrán tres días de descanso. Por eso, Francia vs Marruecos tendrá acción hasta el próximo miércoles 14 de diciembre, desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia), en un duelo que se llevará a cabo en el Estadio Al Bayt.

Los dirigidos por Didier Deschamps han confirmado en esta Copa del Mundo el excelso nivel que les permitió ser campeones en Rusia 2018 y que actualmente los tiene a un paso de lograr su segundo titulo de manera consecutiva. De la mano de un Kylian Mbappé, quien es el goleador del campeonato con cinco tantos, los 'galos' quieren hacer historia con una generación que tiene la receta perfecta: juventud y experiencia. El combinado europeo acumula cuatro victorias (vs Australia, Dinamarca, Polonia e Inglaterra) y una derrota contra Túnez en la que ordenaron en el terreno de juego a una nomina mixta.

Del otro lado, no los espera un rival para nada fácil: Marruecos. El equipo sensación del Mundial ha dado paso agigantados en cada fase, venciendo a selecciones de alto calibre: en fase de grupos superó a Bélgica, en octavos de final a la España de Luis Enrique a través de los penales y recientemente a la Portugal de Cristiano Ronaldo. De la mano de Bono, crucial en los lanzamientos desde los 12 pasos; Achraf Hakimi, con su despliegue físico; Sofyane Amrabat comandando el mediocampo y Youssef En-Nesyri, con sus goles, la selección marroquí no le teme al poderoso conjunto 'bleu'. Además, los 'leones de atlas' no están conformes con ser los primeros africanos en disputar unas semifinales, van por más: la final.

Cabe resaltar, que, estas dos selecciones jamás se han enfrentado en una Copa del Mundo, y de hecho, en partidos oficiales solo se han enfrentado en dos ocasiones:

Juegos del Mediterráneo 1975: Francia 1(3)-(1)1 Marruecos

Juegos del Mediterráneo 1987: Francia 0-0 Marruecos