Francia vs Polonia: hora y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial Qatar 2022

Conscientes de que no hay un mañana en esta fase definitiva, y que cada partido debe ser a 'muerte' o si no se van para la casa, franceses y polacos tienen que hacer 'borrón y cuenta' en este compromiso. Sin importar lo que pasó en los grupos, ya están en los octavos de final y el objetivo es seguir avanzando, hasta poder llegar al 18 de diciembre con vida. Este domingo, a las 10:00 a.m. (hora de Colombia), se disputará, en el Estadio Al Thumama, Francia vs Polonia, partido que podrá ver EN VIVO a través de la pantalla principal de Caracol Televisión y por GolCaracol.com.

Además, los invitamos a que no se pierdan la previa digital, una hora antes del inicio del juego, es decir, sobre las 9:00 a.m. (hora de nuestro país).

La Selección de Francia, que fue la primera clasificada a los 16 mejores de la Copa del Mundo, al hacerlo de forma anticipada, logró terminar con una mala racha que venía desde el 2010, en el que los defensores al título se despidieron en la fase de grupos, como fue el caso de: Italia, en Sudáfrica 2010; España, en Brasil 2014; y Alemania, en Rusia 2018.

Los 'galos', que sufrieron varias bajas para la cita orbital, han demostrado que tienen equipo para sobreponerse a la adversidad y para soñar con el bicampeonato mundial. Luego de sus primeras dos fechas, en las que lograron vencer a Australia y Dinamarca, se instalaron cómodamente en las finales.

Ya con su cupo asegurado, Didier Deschamps optó por hacer rotación en la plantilla para darle descanso al equipo titular y poder ver que le pueden ofrecer quienes no son los habituales. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y terminaron cayendo frente a Túnez, perdiendo también el invicto.

Por su parte, la Selección de Polonia logró clasificarse en una definición vibrante en la que estuvo cerca de quedar afuera, por diferencia de gol. Sin embargo, se quedó con la clasificación tras ganar, empatar y perder un partido. Así las cosas, ambos seleccionados saben que estos partidos son a otro precio y que en las fases finales cualquiera puede pasar, por tal motivo los polacos tienen la esperanza de derrocar a los defensores del título y hacerse un espacio dentro de los ocho mejores equipos del Mundial Qatar 2022.

