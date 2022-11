Francisco Maturana, entre un crudo mensaje a los directivos y su análisis del Mundial Qatar 2022

En la ciudad de Medellín, se realizó este miércoles un conversatorio llamado 'Experiencias Mundialistas', que contó con la organización de Atlético Nacional y del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en el que participaron entrenadores de experiencia como Francisco Maturana, Hernán Darío Gómez y Reinaldo Rueda, quienes compartieron vivencias, conceptos futbolísticos y también atendieron a medios, dentro de los que estuvieron Gol Caracol y 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Y en ese sentido, 'Pacho' Maturana dejó algunas palabras, en un inicio, que tuvieron que ver con los diferentes actores que cuentan en la estructura del fútbol. De esa manera indicó que "lo que voy a decir lo hago con todo respeto. Los entrenadores se preparan, ahora tienen esto de las licencias; los jugadores entrenan a diario, y los dirigentes...¿cuándo?. La clave del éxito lo escuché de Bernardinho, entrenador de las niñas y los hombres de las selecciones de Brasil de voleibol, quien tiene medallas olímpicas, campeonatos mundiales. Él dijo que la clave para triunfar era que cada quien hiciera las cosas, bien hechas. Entonces los dirigentes también deben prepararse".

Ya posteriormente, el experimentado técnico también entregó declaraciones relacionadas con el Mundial de Qatar 2022 y que acá consignamos.

Los favoritos

"Primero que todo, yo soy un prisionero de los códigos y de los principios. Por eso hay que tener respeto por el campeón actual (Francia), por algo ganó. Ese es uno y el otro parte de mi sensibilidad, que es una selección que le deja un mensaje al mundo que es Brasil, que le dice al mundo que no siempre hay que apretar arriba y también hay licencia para que ese jugador en el campo, en el momento de atacar tenga libertad para sacar su repertorio".

Luis Fernando Suárez

"A 'Luisfer' (Luis Fernando Suárez) yo lo veo con Costa Rica más con el corazón. Fui a ver y me gustó Costa Rica, encontré allí a jugadores importantes. En el equipo de 'Luisfer' los principios de fútbol, en diferentes momentos. No sé si le alcanzará, por el grupo que le correspondió. Pero siempre deseo lo mejor para él".

Probables sorpresas

"En los mundiales no hay sorpresas, no las hay. Son 211 federaciones y los campeones mundiales son solamente ocho. Lo que se ve, son reflejos de los procesos. Un buen mensaje, por ejemplo, es el caso de Inglaterra, valoro lo que pueda hacer Países Bajos, con su técnico tenemos cierta amistad (Louis Van Gaal). Sin Colombia, uno no se enreda con sentimentalismos, disfrutar lo que pasa. No sufre uno, porque no va a estar Colombia. Este es un mundial más distendido, sin tanto romanticismo".