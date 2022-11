Gales vs Inglaterra: hora y dónde ver el partido del grupo B del Mundial Qatar 2022

Ya no hay un mañana para muchas selecciones en el Mundial Qatar 2022, este martes la tercera fecha de la fase de grupos de la cita orbital arranca su rumbo. En esta jornada decisiva son varios los equipos que se juegan su último cartucho y otros que se despedirán tras no lograr quedar entre los dos primeros puestos de su respectivo grupo. En uno de los primeros turnos, está el grupo B, en el que se tendrán que medir Gales vs Inglaterra , a las 2:00 p.m., en busca de su clasificación, partido que podrá ver EN VIVO a través de la pantalla principal de Caracol Televisión y GolCaracol.com .

Además, los invitamos a que no se pierdan la previa digital, una hora antes del inicio del juego, es decir, sobre la 1:00 p.m. (Hora de nuestro país).

La Selección de Inglaterra logró arrancar su participación en la Copa del Mundo con una contundente goleada sobre Irán 6-2. Con esa victoria dejaron a más de uno sorprendido y aumentaron sus expectativas como candidatos del título. No obstante, los subcampeones de la Eurocopa, se complicaron en la segunda fecha frente a Estados Unidos y dejaron una imagen opaca en su rendimiento, que contrastó con lo visto en su primera salida.

Más allá de eso, con los puntos que ha conseguido tras la victoria contra los iraníes y el empate sin goles contra los norteamericanos, que le permitió ser líder del grupo y llegar con las mayores posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, 'teniendo un pie' en los octavos de final.

Phil Foden, Marcus Rashford y Harry Kane celebrando un gol. AFP

En una realidad completamente diferente se encuentra el equipo de Gales, que igualó a un gol con Estados Unidos en su debut, y en la segunda jornada cayó frente a Irán, resultados que luego de sus dos primeros los dejó con un punto y colero del grupo..

Sin embargo, más allá de la posición en la que están, como se ha desarrollado el grupo, matematicamente siguen con posibilidades de quedarse con un tiquete a la siguiente fase del Mundial Qatar 2022, eso sí, tendrá que vencer a los 'tres leones' que esperan asegurar su paso a la siguiente ronda, además del primer puesto.

Hora y donde ver el partido Gales vs Inglaterra, en el Mundial Qatar 2022:

Día: martes 29 de noviembre.

Hora inicio partido: 2:00 p.m. (hora colombiana).

Hora inicio previa digital: 1:00 p.m. (hora colombiana).

Estadio: Ahmed bin Ali

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.