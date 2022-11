Gareth Bale lidera la convocatoria de Gales para el Mundial Qatar 2022

El seleccionador de Gales , Robert Page, hizo pública este miércoles su convocatoria para el Mundial de Catar, el primero que disputará el equipo británico desde 1958, una lista sin grandes sorpresas que incluye a Gareth Bale como capitán a pesar de las dudas sobre su estado de forma.

Bale, de 33 años, que disputó el sábado con Los Angeles FC su primer partido desde septiembre, ha admitido que no está "al cien por cien en este momento", pero aún así Page confía en que el exmadridista marque la diferencia en una gran cita como el Mundial.

"¿Ha jugado tantos minutos como nos gustaría? Probablemente no, pero eso no me preocupa. Ha demostrado una y otra vez que cuando se pone la camiseta de Gales, sin importar cuántos minutos ha jugado a nivel doméstico, siempre ha cumplido", afirmó Page al anunciar su escuadra de 26 jugadores.

El seleccionador galés confía asimismo en el centrocampista del Swansea Joe Allen, de 32 años, una de las piezas clave del equipo, que viajará a Catar a pesar de que no ha vuelto a pisar la hierba desde que sufrió una lesión a mediados de septiembre.

"Si está en forma, jugará. Es tremendamente importante para la manera en la que quiero jugar", recalcó el entrenador.

Gales se estrenará en el Mundial el día 21 frente a los Estados Unidos, antes de jugar cuatro días después contra Irán y completar sus compromisos de la fase de grupos el 29 contra Inglaterra.

Convocatoria:

Porteros: Wayne Hennessey, Danny Ward, Adam Davies

Defensas: Chris Gunter, Connor Roberts, Ethan Ampadu, Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies, Ben Cabango, Neco Williams, Tom Lockyer

Centrocampistas: Joe Allen, Joe Morrell, Matthew Smith, Dylan Levitt, Sorba Thomas, Rubin Colwill, Jonny Williams, Aaron Ramsey, Harry Wilson

Delanteros: Daniel James, Gareth Bale, Kieffer Moore, Mark Harris, Brennan Johnson