Gary Lineker tiene claro que en 'cuartos' empieza el verdadero Mundial : "Ahí se da la magia"

El Mundial Qatar 2022 ha dejado momentos emocionantes y luego de 16 días de competencia, la cita orbital ya se encuentra en la fase de octavos de final. Justamente Inglaterra es una de las selecciones que tuvo acción en esta instancia y lo hizo por lo alto. Una contundente victoria 3-0 sobre Senegal los clasificó a 'cuartos' manteniendo la senda que alcanzó en Rusia 2018, cuando logró el cuarto puesto. Por eso, los ingleses tienen feliz a la hinchada que sigue gritando "Football is coming home", como lo dice uno de los principales comentaristas de la selección inglesa, el ex jugador Gary Lineker que habló en exclusiva con Noticias Caracol.

Y es que los 'tres leones' fueron contundentes contra el combinado africano y gracias a los pies de Jordan Henderson, Harry Kane y Bukayo Saka, consiguieron un solido triunfo.

Publicidad

Por segundo mundial consecutivo Inglaterra está instalado en los cuartos de final. El equipo dirigido por Gareth Southgate está invicto: registra cuatro partidos, tres victorias y un empate. Además con 12 goles en Qatar, son la selección más peligrosa en ataque del campeonato y tiene a su hinchada sufriendo e ilusionada.

"Obvio quiero que Inglaterra gane, pero la verdad no disfruto verlo, me dan muchos nervios", fueron las palabras de Gary Lineker, quien hizo 48 goles con Inglaterra y hoy es una celebridad del comentario deportivo.

No conforme con ello, asegura que a partir de ahora en los cuartos de final, sabremos de verdad quién tiene pinta para ser campeón: "Hemos visto buenos duelos, las estrellas están respondiendo a la altura. La verdad los play-offs apenas empiezan y es ahí donde toda la magia se da".

El inglés sabe que tendrá que sufrir frente a Francia y afirma que si Inglaterra cae, igualmente espera una final llena de magia: "Me encanta ver a Argentina porque soy fan de Lionel Messi y la verdad amo ver jugar a Kylian Mbappé".

Publicidad

Su testimonio no es descabellado puesto que un Francia vs Argentina si se puede dar en la final. Sin embargo, para la tranquilidad del ex delantero, Inglaterra marcha bien y probablemente como ellos mismos dicen: "En el 2022 el fútbol vuelva a casa".

¿Cuándo vuelve a jugar Inglaterra en el Mundial Qatar 2022?

El próximo sábado 10 de diciembre, a las 2:00 p.m. (hora Colombia), en el estadio Ak Bayt, los británicos se enfrentarán en un partido complejo a los actuales campeones del mundo: la selección de Francia.