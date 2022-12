Ghana vs Uruguay: hora y dónde ver el partido del grupo H del Mundial Qatar 2022

Este viernes culmina la primera fase del Mundial Qatar 2022 y con los partidos de este 2 de diciembre quedarán definidos los 16 mejores del certamen y los otros 16 que se despiden de la cita orbital. En el primer turno del día está el grupo H, en el cual los uruguayos tendrán que medirse frente a los africanos, en busca de una victoria que les permita soñar con la clasificación a los octavos de final. Ghana vs. Uruguay , que se disputará en el Estadio Al Janoub tendrá acción a partir de las 10:00 a.m. (hora de Colombia) y usted lo podrá ver EN VIVO a través de la pantalla principal de Caracol Televisión y por GolCaracol.com .

Además, los invitamos a que no se pierdan la previa digital, una hora antes del inicio del juego, es decir, sobre la 9:00 a.m. (Hora de nuestro país), a través de www.golcaracol.com , con la mejor información actualizada del encuentro.

La Selección de Uruguay está en deuda con sus aficionados. Los dirigidos por Diego Alonso no han estado a la altura de su historia y expectativas; no obstante, tienen una tercera y última oportunidad de revertir lo mostrado hasta el momento en el Mundial Qatar 2022.

Los 'charrúas' que han sumado tan solo un punto de seis posibles, tras igualar sin goles con Corea del Sur en su debut, y caer contra Portugal por dos goles, con anotaciones de Bruno Fernades, por partida doble.

Más allá de los resultados adversos ,que lo tienen como colero del grupo con una unidad y menos dos goles de diferencia, siguen con vida y varias posibilidades de avanzar a la siguiente fase de la cita orbital, siempre y cuando superen a su rival, de no hacerlo las chances se pierden.

Si bien este es el último Mundial de sus delanteros estrellas, Edinson Cavani y Luis Suárez, la selección celeste no ha podido sumar su primer gol, materia que tendrán que mejorar frente a los ghaneses.

Por su parte, la Selección de Ghana llega dependiendo de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, luego de perder 3-2 contra Portugal y vencer con el mismo resultado a Corea del Sur. Si bien se ha mostrado como un equipo goleador, también ha recibido varios goles.

Hora y donde ver el partido Ghana vs Uruguay, en el Mundial Qatar 2022:

Día: viernes 2 de diciembre.

Hora inicio partido: 10:00 a.m. (hora colombiana).

Hora inicio previa digital: 9:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Al Janoub.

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.