Gianni Infantino anunció "una inversión de mil millones de dólares para el desarrollo del fútbol"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este lunes en Doha, antes del arranque del Mundial de Qatar 2022, "una inversión suplementaria de mil millones de dólares para el desarrollo del fútbol".

Infantino "se dirigió a los delegados de las federaciones miembro" de la FIFA y anunció que, "a pesar de la pandemia y de otros momentos de crisis en todo el mundo, los ingresos de la FIFA al final del año se situarán en 7.500 millones de dólares, más de mil millones por encima de lo presupuestado".

"Básicamente, tendremos un resultado neto previsto de 1.000 millones de dólares, que podremos invertir en el fútbol de inmediato, a partir de ahora y para el próximo ciclo, para hacer que el fútbol crezca más si cabe en todo el mundo".

Todo esto antes de la historica victoria del combinado de Ecuador que logró derrotar 2-0 a Qatar, convirtiendose en el primer país que logra vencer a la selección anfitriona. La figura del compromiso fue Enner Valencia que marcó los dos goles de los dirigidos por Gustavo Alfaro.

¿Cuáles son los partidos que se disputarán este lunes 21 de noviembre?

- Inglaterra vs. Irán - 8:00 a.m., jornada 1 del Grupo B

- Senegal vs. Países Bajos - 11:00 a.m., jornada 1 del Grupo A - (EN VIVO por Gol Caracol y GolCaracol.com)

- Estados Unidos vs. Gales - 2:00 p.m., jornada 1 del Grupo A - (EN VIVO por Gol Caracol y GolCaracol.com)