Gianni Infantino puso 'más picante' en Qatar: "Podemos sobrevivir sin cerveza por tres horas"

Los aficionados pueden "sobrevivir sin cerveza durante tres horas", declaró el presidente de la FIFA Gianni Infantino , este sábado en la víspera de la apertura del Mundial de Qatar 2022, un día después de que las autoridades del emirato anunciaran que su venta estará prohibida en las inmediaciones de los estadios.

"Pienso personalmente que se puede sobrevivir sin beber cerveza durante tres horas, lo que ya ocurre en Francia, España y en Escocia", afirmó el italo-suizo ante unos 400 periodistas.

El alcohol está prohibido en gran medida en Catar, nación islámica, pero los organizadores enfurecieron a los fanáticos del fútbol con su decisión de última hora.

A principios de septiembre se había anunciado que los puestos de cerveza abrirían alrededor de los estadios tres horas antes y hasta una media hora antes del inicio del partido. Deberían abrir de nuevo durante una hora después del pitido final. Solo las cervezas sin alcohol deberían estar ahora disponibles en los estadios.

La cerveza seguirá estando disponible en los palcos VIP de los estadios, en las 'Fan Zones' (lugares para reunirse y seguir los partidos) y en algunos bares de hoteles y restaurantes.

"Firmaría que este fuera nuestro problema más grave. Me iría de vacaciones hasta el 18 de diciembre. Les garantizo que todas las decisiones se toman conjuntamente entre Catar y la FIFA. Cada decisión se trata, se revisa y adopta de forma conjunta. Personalmente pienso que se pueden pasar tres horas al día sin tomar cerveza, sobre todo porque estas normas están en países europeos, no se por qué aquí se crea un problemón".

"Budweiser es un gran socio de FIFA desde hace décadas. Hace semanas que estamos en contacto con el consejero delegado, la presidencia y nos dimos la mano. Hemos hablado con estos socios y los socios son socios en las buenas y en las malas. Cuando las cosas se ponen un poco más tensas la asociación se vuelve un poco más fuerte y se fortalece".

Además de eso, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, resaltó este sábado, un día antes del inicio del Mundial 2022, los avances experimentados en los últimos años en Catar en cuestiones de derechos humanos y sociales y denunció la que considera doble moral existente en el mundo occidental.

"Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante", comenzó el máximo mandatario del fútbol mundial una extensa disertación ante los medios durante una hora en la que defendió la gestión efectuada y los avances alcanzados.