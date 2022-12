Gregg Berhalter: "Estoy muy orgulloso de mi equipo; mostramos al mundo que sabemos jugar al fútbol"

Gregg Berhalter, seleccionador de Estados Unidos , que este sábado quedó eliminada del Mundial de fútbol de Qatar 2022 al perder (1-3) el partido de octavos que la enfrentó a Países Bajos , declaró en el estadio Al Khalifa de Al Rayyan que está "orgulloso" de sus jugadores porque demostraron "al resto del mundo que" saben "jugar al fútbol".

"Ante todo, felicitar a Holanda, por su victoria y por pasar a la siguiente ronda. Para nosotros esto ha sido duro de digerir; creo que dirijo a un gran grupo de jugadores, de los que me siento muy orgulloso. Hoy simplemente no nos llegó", comentó el técnico de la selección de Estados Unidos, que había pasado a octavos como segunda del grupo que encabezó Inglaterra.

"En mi opinión, fuimos mejores en la primera parte; y en dos golpes nos metieron dos goles y nos fuimos al descanso con 2-0 en contra. A mis jugadores les indiqué en el vestuario que el fútbol puede ser realmente cruel a veces. Y que había que seguir luchando. Luego, conseguimos acortar y ponernos 2-1; pero casi justo después nos marcaron el tercero, cuando estábamos intentando remontar. Es duro", opinó Berhalter.

"Pero estoy muy orgulloso de este grupo, creo que enseñamos al resto del mundo que sabemos jugar al fútbol", afirmó.

"Tenemos identidad y éste es un grupo en el que cada uno está comprometido con el resto de sus compañeros; y, además, tenemos grandes individualidades", dijo.

"Holanda lleva muchísimos partidos invicta y nosotros la presionamos. No ganamos, pero la apretamos", destacó el seleccionador de los Estados Unidos.

"Nosotros no tenemos un Memphis Depay, que es un grandísimo delantero, pero esto no es una excusa. Este grupo es bueno y resiliente. Estoy muy orgulloso de mis jugadores", dijo Berhalter, que no quiso opinar sobre su futuro como seleccionador.

"Ahora toca descansar. Más adelante ya pensaremos como siguen las cosas", apuntó el técnico del 'Team USA'.

Cabe resaltar que ,hasta antes de este encuentro, Estados Unidos era el único equipo representante de la Concacaf en el Mundial, pues en fase de grupos la selección de México, Canadá y Costa Rica quedaron eliminadas.

Los americanos clasificaron a octavos de final como segundos en el grupo B con 5 unidades, consecuencia de un empate a unos con Gales y a ceros con Inglaterra, dejando su pase a las finales en la última jornada, donde vencieron por la mínima diferencia a Irán.

Por la naturaleza del fixture, Estados Unidos se vio la cara para los octavos de final con Países Bajos, que fue líder del grupo A con 7 puntos, y, que luego de derrotar por 3-1 a los dirigidos por Gregg Berhalter, medirá fuerzas contra Argentina el próximo viernes 9 de diciembre, por el pase a las semifinales del Mundial de Qatar 2022.