Gustavo Alfaro: "No me voy conforme porque nos faltó marcar más goles; debemos mejorar en eso" El entrenador de la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, se mostró contento, pero no satisfecho luego de la victoria de la 'Tri' 0-2 sobre Qatar, en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2022.