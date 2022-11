Gustavo Alfaro sorprendió con el tema de Byron Castillo: "Fue una decisión de los dirigentes"

La Selección de Ecuador es una de las representantes de Sudamérica en el Mundial de Qatar 2022, que de hecho será la encargada de enfrentarse al equipo local en lo que será el partido inaugural de la cita orbital, el próximo domingo 20 de noviembre, a las 11 de la mañana (hora de Colombia).

En los últimos días, uno de los temas más sonados con respecto a la selección dirigida por Gustavo Alfaro, ha sido el de Byron Castillo, quien ha estado envuelto en una gran polémica en los últimos meses, por una supuesta falsificación de documentos que llegó al TAS, organismo que sancionó a Ecuador, para las siguientes Eliminatorias, pero que a pesar de ello lo consideró elegible para la 'tri'.

Publicidad

El futbolista que actuó en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, con el combinado ecuatoriano, fue uno de los grandes ausentes en el listado de 26 convocados. Y más allá de la sorpresa de su no llamado, Gustavo Alfaro reveló la verdad sobre la decisión, este miércoles, ya desde territorio qatarí.

“La noticia no se la di yo, porque no fue una decisión mía. La noticia se la comunicaron los dirigentes porque fue una decisión de ellos. Nosotros estuvimos ahí para contenerlo y estar con él, fue una decisión muy difícil, me permití disentir con la directiva, pero entiendo. Yo soy técnico de fútbol. Yo les dije que ‘mi postura es traerlo más allá de lo que pasé’, pero bueno, respeto la decisión de la Federación en ese sentido", expresó de entrada el técnico de Ecuador.

Y agregó, "el plantel estuvo cerca de él se vivieron cosas muy fuertes, emotivas y lindas también y eso marca el nivel de compromiso que tiene la selección de Ecuador".

Publicidad

“Estamos dolidos porque todos somos Byron, soy muy respetuoso de las decisiones. Mi intención era que Byron esté con nosotros, él tendría que haber estado acá, el plantel quería”, concluyó el estratega argentino.

Los 26 convocados son los siguientes:

Publicidad

Arqueros:

Alexander Domínguez (Liga de Quito)

Hernán Galíndez (Aucas)

Moisés Ramírez (Independiente del Valle)

Defensas:

Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Félix Torres (Santos Laguna)

Robert Arboleda (Sao Paulo)

Xavier Arreaga (Seattle Sounders)

Jackson Porozo (Troyes)

Angelo Preciado (Genk)

Pervis Estupiñán (Brighton)

William Pacho (Royal Antwerp)

Diego Palacios (LAFC)

Mediocampistas:

Moisés Caicedo (Brighton)

Carlos Gruezo (Augsburgo)

Jhegson Méndez (LAFC)

Alan Franco (Talleres)

José Cifuentes (LAFC)

Ángel Mena (León)

Gonzalo Plata (Valladolid)

Jeremy Sarmiento (Brighton)

Romario Ibarra (Pachuca)

Ayrton Preciado (Santos)

Publicidad

Delanteros:

Énner Valencia (Fenerbahçe)

Michael Estrada (Cruz Azul)

Djorkaeff Reasco (Newell's Old Boys)

Kevin Rodríguez (Imbabura)

¿Cómo es el grupo de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022?

Publicidad

El seleccionado ecuatoriano jugará en el Grupo A del Mundial de Qatar 2022, junto a sus similares de Países Bajos, Senegal y la anfitriona Qatar, con la que medirá fuerzas el próximo domingo 20 de noviembre, en el partido inaugural del torneo.