Hajime Moriyasu, preocupado: "Es difícil que el triunfo sobre Alemania no se nos suba a la cabeza"

Hajime Moriyasu, seleccionador de Japón , reconoció este sábado en rueda de prensa que es "difícil" que a sus jugadores "no se les suba a la cabeza" la victoria que consiguieron en su primer partido del Mundial de Catar ante Alemania e indicó que está seguro de que todos pelearán por sumar otros tres puntos frente a Costa Rica .

Si Japón gana su segundo encuentro, estará en los octavos de final de la Copa del Mundo. Su entrenador es consciente y en la víspera del choque ante el combinado 'tico', analizó las consecuencias que pueden tener en sus hombres haber derrotado a Alemania en su estreno.

"El partido contra Alemania fue muy disputado. Sabemos que Alemania tiene cuatro estrellas en su escudo, es una potencia mundial. Nuestros jugadores estuvieron a un nivel fantástico y les aplaudo. Sin embargo, esta victoria, no nos promete nada de cara a mañana. No asegura ningún punto. Nuestros rivales son distintos y tenemos que jugar de forma distinta. De lo contrario, no cosecharemos tres puntos. Los logros previos, hay que olvidarlos. No hay tiempo para la complacencia", dijo.

"Efectivamente, me parece que es difícil que no se suba la victoria a la cabeza. Ganamos a Alemania, es verdad. Gracias también a que tenemos jugadores de la Premier League, de la Bundesliga y otras ligas europeas. Eso nos ha servido mucho. A nivel histórico, fue sorprendente, por eso fue una victoria histórica. Los jugadores se lo han tomado con naturalidad. El siguiente partido, va a ser crucial. Cosechamos esa victoria contra Alemania, pero tenemos que cambiar la mentalidad", agregó.

Para el choque ante Costa Rica, Moriyasu informó de que sus jugadores se han preparado bien y avisó de que les ha dicho a todos que tienen que salir a por la victoria "con agresividad y perseverancia" porque hay muchos seguidores japoneses a los que hay que dar otra alegría.

Para Moriyasu, Costa Rica es una selección de jugadores "muy físicos" que pueden jugar de forma "muy organizada". En definitiva, son "un buen equipo" que aunque perdió 7-0 ante España, "dará todo" frente a Japón.

"Se están recuperando y tienen determinación. Estoy seguro de que jugarán como esperamos. Haremos lo que podemos hacer mientras que Costa Rica está listo para dar el máximo. Eso no lo podemos olvidar. Va a ser un segundo partido crucial. Vamos a ver cómo encara el partido Costa Rica. Necesitan una victoria y vamos a tener que ser solidos en defensa si nos atacan. Según lo que ellos propongan, nos adaptaremos. Espero que nos podamos llevar el partido".

"Para poder ganar a Costa Rica, tenemos que elegir a los mejores jugadores, según quién sea nuestro rival y en función del contexto veremos a quien podemos utilizar. Ese es el principio que vamos a seguir. Tenemos a 26 y es muy difícil hacer el equipo titular. Tenemos a jugadores fantásticos que podemos usar, así que elegiremos a los mejores en función del contexto", añadió.

Asimismo, manifestó que cuando se reunió con sus jugadores estos días tras ganar a Alemania, hablaron sobre el posible estado anímico de Costa Rica y a qué se pueden enfrentar después de caer goleados 7-0 ante España.

"Se trata de ver cómo vamos a enfrentarnos a ellos. Tenemos que tener una defensa sólida, ser buenos en el ataque y tenemos que jugar como solemos jugar normalmente. Como digo, no se trata tanto de los goles y los resultados, sino de ir a por la victoria. Eso es lo importante, centrarnos en eso".

Por último, preguntado por la cultura de la limpieza y la educación japonesas, respondió que simplemente es algo que han aprendido desde muy jóvenes: "Para el pueblo japonés se trata de un acto muy cotidiano. A título propio, puedo decir que cuando era estudiante, más pequeño, trabajaba para una empresa y era un tipo de formación que se nos daba. Cuando nos marchamos, tenemos que dejar el lugar más limpio que cuando llegamos. Es el tipo de educación que recibimos. Para nosotros es algo muy normal, no es algo muy especial", finalizó.