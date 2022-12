Hansi Flick asumió la responsabilidad: "Es nuestra culpa y, ahora, tenemos que responder"

Hansi Flick, entrenador de la selección alemana , afirmó que están en estas situación por su propia culpa, por no "haber jugado bien" los dos primeros partidos, ya que no dependen de sí mismos para estar en octavos de final .

"Estamos en esta situación por nuestra culpa, por no haber jugado bien. Ahora nos toca responder a nosotros, es nuestra responsabilidad dar el 100 %", dijo Flick en rueda de prensa, ante la posibilidad de que una victoria por la mínima no les valga para estar en octavos, si España y Japón empatan a goles.

"No voy a decir que vayamos a meter ocho goles", respondió Flick, ante la posibilidad de recuperarle a España la diferencia de goles. "Sería irrespetuoso, esto es un cara a cara. Nuestro partido también dependerá del resultado del otro encuentro".

"Lo que espero, si nos fijamos en la tabla, es que Costa Rica tiene la posibilidad de avanzar si empata y gana España. Eso les bastará, por tanto supongo que van a tratar de defender como ya hicieron ante Japón. No solo depende de nosotros, Tenemos presión en esta competición y a veces esa presión puede venir bien. Será importante que encontremos una solución a esto", matizó el técnico alemán.

La continuidad de Flick puede estar supeditada al rendimiento en esta Copa del Mundo, pese a que el entrenador recuerde la fecha de caducidad de su contrato.

"Soy una persona optimista, no me planteo las posibilidades de si caemos. Yo no lo puedo confirmar por mi parte (su continuidad). No sé que va a suceder, mi contrato es hasta 2024, luego hay una Eurocopa en casa. Habrá que esperar a dicha fecha. Vamos a encarar el partido con la intención de marcar la pauta desde el principio, con presión. Va a ser difícil contra un equipo de talante defensivo. Tenemos que mostrar la misma actitud que ante España".

Sobre repetir la presencia de Niclas Fullkrug ante España, Flick aseguró que su entrada benefició al equipo en ese partido.

"No solo marcó el gol, también ayudó a mantener a la posesión y a cerrar líneas de pases, carriles interiores".

Para este partido, Flick tiene a todos los jugadores disponibles, incluidos Kai Havertz, que estaba resfriado, y Leroy Sané, que arrastra molestias en la rodilla y solo pudo jugar un rato contra España.

Además, Flick se refirió a la colegiada Stephanie Frappart, que será la primera árbitra en la historia de una Copa del Mundo.

"Confío en la árbitra al 100 %. Merece estar aquí, tenemos muchísimas ganas y espero que ella también las tenga. Estoy seguro de que lo hará muy bien"