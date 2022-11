Harry Kane , capitán de la selección inglesa , aseguró que saben que pueden jugar mejor que contra Estados Unidos , pero que el empate les deja en una gran posición en el grupo.

Inglaterra empató a cero contra Estados Unidos en un partido muy gris de los ingleses, que se conformaron con el empate.

"No ha sido el mejor partido, por supuesto. Hemos tenido momentos buenos con la pelota, pero no hemos definido. Dejar la puerta a cero nos pone en una gran posición en el grupo", dijo Kane en la cadena británica BBC.

Preguntado por qué le faltó a Inglaterra, Kane dijo que tenía que haber sido más preciosos. "Ha sido un contraste total a lo que pasó con Irán. Hemos tenido dos o tres oportunidades, pero no hemos convertido. Hemos jugado contra un equipo muy bueno y hay que pasar página".

"Nos han presionado muy bien, lo han hecho muy difícil para nosotros. Hay veces que hemos lidiado bien con ello, pero el empate no es malo. Sabemos que podemos jugar mejor que esto y un empate en una Copa del Mundo, donde no hay partido fácil, no es malo. Después del primer partido la gente se pensó que pasaríamos por encima de todos, pero no iba a ser así", finalizó Kane.

¿Cómo fue el partido entre ingleses y estadounidenses?

El vacile estadounidense desde la grada, riéndose de la eterna discusión: si 'football o soccer', no era un pasatiempo para evitar mirar lo que ocurría en el campo. Era la prolongación de una Estados Unidos que estaba maniatando a sus 'hermanos' y siendo mejor equipo. Solo les faltó definir.

Weston McKennie, que se comió al doble pivote Bellingham-Rice, empaló mal en el punto de penalti, en el primer toque de atención de Estados Unidos, y Christian Pulisic, en un 'zambombazo' desde dentro del área, se topó con el larguero. Inglaterra se tenía que conformar con un disparo desviado de Kane y una oportunidad perdida por Mount, tras una buena combinación entre Bellingham y Saka.

Merecieron mucho más los estadounidenses, incansables y capaces de apretar un ritmo y una intensidad durante 90 minutos que desesperó a la hinchada inglesa.

Sin duda alguna, ambas escuadras fueron las protagonistas del partido más 'soso' de la Copa del Mundo. Ahora, Inglaterra tendrá que asegurar su clasificación ante el Gales de Gareth Bale. Por su parte, Estados Unidos vivirá un duro mano a mano contra Irán.