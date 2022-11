Hayime Moriyasu, DT de Japón, advirtió a España: "Saldremos a ganar e iremos a por todo"

Hayime Moriyasu, seleccionador de Japón , declaró este domingo, tras perder con el combinado de Costa Rica y tener que jugarse el pase a octavos del Mundial Qatar 2022 contra España en el tercer y último partido de la fase de grupos opinó que el partido ante la selección de Luis Enrique "será difícil, pero" que ellos buscarán su "oportunidad".

Un gol de Keysher Fuller, en el minuto 80, mantuvo viva en el torneo a Costa Rica y frustró las aspiraciones de obtener este mismo domingo el pase a octavos de los japoneses, que lo hubieran conseguido de haber ganado el partido correspondiente a la segunda jornada del grupo E disputado en el estadio Ahmed Bin Ali de Al Rayyan.

"Tenemos que mejorar, es lo que hay que hacer ahora", admitió el seleccionador japonés. "Nosotros hoy intentamos no conceder un gol. La primera parte no fue muy vistosa, pero creo que controlamos el partido y en la segunda mitad tuvimos bastante más posesión de balón. Pero eso no nos bastó. Pensábamos que íbamos a ganar; pero nos ganaron ellos", dijo Moriyasu en la rueda de prensa posterior al partido.

"Perdimos este partido, pero nos queda otro y lo que tenemos que hacer a partir de ahora es prepararlo de la mejor manera posible", apuntó el seleccionador japonés.

"Contra España saldremos a ganar. Saldremos con otro plan, así que para el próximo partido iremos a por todo. Es en eso en lo que tenemos que pensar. Veremos el partido de esta noche de España contra Alemania y lo intentaremos preparar lo mejor posible", indicó el entrenador nipón, que declaró que este domingo sufrieron "la dura defensa de Costa Rica".

"Que hayamos ganado a Alemania no quiere decir que vayamos a ganar a España. Los dos son campeones del mundo. El partido de España será difícil e intenso; será duro. Pero tenemos nuestra oportunidad y con confianza iremos a por el partido", indicó Moriyasu tras perder contra los Ticos.

"Hoy nuestra táctica no funcionó. Contra España habrá que cambiar cosas", añadió.

Japón y España se verán las caras el próximo 1 de diciembre a las 2:00 p.m., hora Colombia, en un juego válido por la tercera jornada de la Copa del Mundo. Los asiáticos llegan con opciones de clasificar a los octavos de final del certamen. El partido se desarrollará en el Estadio Khalifa ubicado en la ciudad de Doha.