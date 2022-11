Hervé Renard, DT de Arabia Saudita: "En los Mundiales hay sorpresas, es la mentalidad que tenemos"

Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudita, afirmó este lunes en rueda de prensa que no cree que su equipo alcance los octavos de final y aseguró que luchará por dar la sorpresa para convertirse en uno de los dos primeros en su grupo, el C, también con Argentina , México y Polonia .

En la víspera de su primer partido en la Copa del Mundo, el que disputará frente a Argentina en el Estadio de Lusail, Renard se mostró realista a la hora de valorar las opciones de su selección de seguir en la competición después de los tres primeros partidos.

Publicidad

"Nos encanta cuando se olvidan de nosotros desde fuera. Esto nos gusta, que nos consideren como el equipo más pequeño. No nos importa. Está justificado si tenemos en cuenta el ránking FIFA. No creo que pasemos a la siguiente ronda, pero estamos para luchar contra los pronósticos. En los Mundiales hay sorpresas y esa es la mentalidad que tenemos", dijo.

También alabó a Argentina, "una de las mejores del mundo", y declaró que será un "placer" enfrentarse a los hombres dirigidos por Lionel Scaloni, a quien ya se enfrentó en una ocasión (con derrota) cuando dirigía a Marruecos en 2019 en un partido amistoso.

"Cuando se pierde un partido siempre se puede mejorar. Ese partido se disputó en Tánger en 2019, hacía mucho viento y Scaloni ya estaba en Argentina. Ha hecho un trabajo extraordinario. En aquel momento me quedé impresionado con Argentina y mañana (martes) será un escenario diferente en un torneo que no tiene nada que ver. Tenemos que estar listos y estar preparados. Es lo más importante", comentó.

Asimismo, preguntado por Lionel Messi, dejó claro que es "una leyenda del fútbol" y recordó que pese a su edad, no ha bajado el nivel: "Si vemos sus estadísticas en el PSG es el mejor asistente junto a Neymar en la Liga. Sigue jugando a un nivel altísimo. Pero no podemos olvidarnos del resto de jugadores de su selección porque son de una altísima calidad".

Publicidad

"Cristiano y Messi son leyendas del fútbol y gracias a ellos el fútbol es diferente. Es un honor estar aquí y jugar contra ellos. Cuando hay un combate hay que estar motivado al cien por cien para ganar a los mejores. Esa es la belleza del deporte. En el deporte puede haber sorpresas siempre. Tenemos que estar listos. Sobre todo tenemos que ser muy buenos en los tres partidos, no sólo en el de Argentina. Los tres son igual de importantes", agregó.

Todos los jugadores de Arabia Saudita son de la Liga del país árabe y una gran parte pertenece a un mismo club, el Al-Hilal, un dato que no preocupa a Renard.

Publicidad

"A la hora de convocar a los jugadores", subrayó, "no me fijo del club del que vienen. Espero que algún día a jugadores saudíes les fichen de equipos de fuera más alto para que cojan más experiencia en las grandes citas. Ya ha cambiado para los egipcios. En su momento no salían de su país y ahora los fichan de otras ligas. A los japoneses también. Espero que puedan salir los saudíes jóvenes para que cojan experiencia".

Por último, habló sobre la derrota de Irán ante Inglaterra (6-2) y se extrañó por el abultado resultado que han encajado los hombres dirigidos por Carlos Queiroz: "No es normal. Hay una situación compleja en Irán y ahí se pueden explicar argumentos del rendimiento de ese partido".