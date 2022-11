Hervé Renard: "México tiene experiencia en los mundiales, pero queremos hacer historia"

Hervé Renard, entrenador de la selección de Arabia Saudita , pidió "respeto" para el técnico de México , Gerardo 'Tata' Martino, de quien valoró su paso por el Barcelona como un condicionante positivo para demostrar el valor de su oponente este miércoles en el Mundial de Qatar.

Arabia Saudita tendrá que conseguir un buen resultado frente a México. De momento, es tercera del grupo C, con tres puntos igualado con Argentina (segunda) y con Polonia (líder con cuatro). Su rival en la última jornada tiene uno y también se juega su futuro en noventa minutos. Renard, en rueda de prensa, valoró positivamente a su rival en el banquillo.

"Durante una carrera, si has entrenado al Barcelona, creo que los demás entrenadores deben guardarle respeto. Sabemos que el equipo es muy aguerrido. Dirige a un equipo americano, muy habilidoso, especialmente ofensivamente. Contra Argentina, ya vimos lo que pasó y tenemos que estar al cien por cien".

Renard también afirmó que quiere hacer "historia" y emular al equipo que consiguió alcanzar los octavos de final en el Mundial de Estados Unidos 1994, hace 28 años, cuando el combinado árabe logró su mejor registro en una Copa del Mundo.

"Lo más importante es seguir vivos para el partido de mañana (miércoles). Tenemos una oportunidad para clasificarnos y para ello es necesario luchar arduamente. Sabemos que México tiene muchísima experiencia en mundiales previos. Tiene mejor historia que Arabia Saudita y es verdad que tenemos una muy buena generación de jugadores. Queremos hacer historia, porque si no, todo el mundo se olvidará de nosotros. La última vez que Arabia Saudita llegó a octavos fue en 1994, hace 28 años ni más ni menos", dijo.

Renard calificó el encuentro como "el tercero más importante de su carrera" por detrás de las finales de la Copa de África que disputó y ganó al frente de Zambia y de Costa de Marfil (en 2012 y 2014) y declaró que citas como la de México son de las que un entrenador no se puede perder.

"Si lo haces, te vas a arrepentir durante toda la vida. Dicho esto, siempre tenemos que mantenernos siendo positivos. Nos enfrentamos a un rival de altísima calidad. A nivel jerárquico, en el ránking de la FIFA están en un nivel alto. Han tenido mejor historial que nosotros, pero hemos venido aquí con determinación, siendo humildes y hemos trabajado muchísimo para el Mundial", manifestó.

Preguntado por si se ve enfrentándose a Francia en octavos de final, señaló que el primer objetivo es superar a México para poder dar el siguiente paso, pero deseó que este miércoles, después del partido, le hagan la misma pregunta y pueda dar una respuesta positiva. "Si llega el momento de jugar con Francia, será un partido inolvidable y excepcional".

También habló sobre la charla motivacional que dio a sus jugadores en el descanso frente a Argentina y con la que consiguió impulsarles para remontar un 1-0 en contra para ganar 1-2 al equipo de Lionel Scaloni.

"Le pedí al departamento de comunicación que grabase un minuto de esa charla. Ese día estaba de suerte porque funcionó. Llevo como seleccionador más de 20 años y siempre me lo tomo con muchísima humildad y no siempre funcionan estas charlas motivacionales, por desgracia. Cuando hablamos de Lionel Messi , por supuesto que se vive esa intensidad y ese impacto en los jugadores. Ese vídeo quedará para siempre y así al menos me recordarán".

Asimismo, analizó a México y destacó que, aunque todavía no haya marcado ningún gol, es una selección "muy fuerte" con "excelentes" delanteros. Por eso, a su juicio, cree que habrá "suspense" hasta el final en los dos estadios en los que se decidirán el nombre de los dos primeros clasificados.

"México es un buen equipo. También lucharon mucho contra Argentina durante todo el partido. Fue muy difícil para ellos. De repente apareció Messi, pero creo que tácticamente jugaron muy bien. Fue una táctica defensiva y Argentina no pudo desplegar su juego. Cuando tienes un jugador como Messi, obviamente marca la diferencia y es el motivo por el Argentina ganó", concluyó