Hristo Stoichkov: "Lionel Messi merece ganar el Mundial Qatar 2022 por todo lo que ha hecho"

El búlgaro Hristo Stoichkov que fuera jugador del Barcelona, destacó el nivel de juego realizado por España ante Costa Rica y la relevancia de Lionel Messi que por su trayectoria y lo que supone en el fútbol "merece un Mundial".

"Messi merece el Mundial por todo lo que ha hecho en el fútbol pero no depende solo de él. Hay otros equipos. Si Argentina se recupera del golpe tan duro que sufrió ante Arabia, puede lograrlo. Tiene dos partidos por delante y si el equipo vuelve a jugar como lo hizo en los partidos previos, especialmente contra Italia, tiene mucho que decir", apuntó.

Stoichkov acudió al homenaje a Maradona. La Conmebol puso en escena un acto en honor a la leyenda del fútbol argentino y el búlgaro no faltó al "Espacio Conmebol", lugar establecido en Doha.

"Argentina tiene mucha calidad pero también un par de bajas importantes. Sobre todo la de Giovani Lo Celso en el centro del campo. Ojalá que los que le sustituyan rindan al nivel", recordó.

"Messi es fantástico, no hay ninguna duda. El hecho de que le critiquen no es nada nuevo. A mí me criticaron durante veinte años. Lo llevo viendo toda la vida", añadió.

Para el exjugador del Barcelona, España es una de las favoritas. "Es una candidata siempre porque tiene grandes jugadores y un gran entrenador. Está trabajando muy bien".

Precisamente, este viernes 25 de noviembre, se cumplen 2 años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, uno de los ídolos y referentes más importantes del fútbol no solo para la Argentina, también a nivel global.

Maradona, 'Pelusa' o 'El Diego' como era conocido, participó en 4 Mundiales, su debut fue en España 1982, donde la Argentina llegaba como campeón defensor, tras haber conquistado su primera copa 4 años antes, en 1978 cuando fue local del certamen, sin embargo, los dirigidos por César Luis Menotti, tuvieron un rotundo fracaso en suelo ibérico.

El segundo Mundial de Maradona, fue en México 1986, donde sus grandes actuaciones llevaron a la selección Argentina a conquistar su segundo y hasta el día de hoy, última copa. En Italia 1990, su tercera participación, estuvo a nada de ser bicampeón, puesto que cayó en la final con Alemania 0-1, en ambos mundiales fue dirigido por el doctor Carlos Salvador Bilardo.

Su última participación fue en Estados Unidos, sin embargo, ocurrió uno de los momentos más polémicos de su carrera, cuando en plena competencia, fue suspendido por doping.

Mientras tanto, Lionel Messi se prepara para el difícil encuentro que tiene este sábado su país frente a México, y va necesitado de una victoria para enderezar el rumbo, y buscar la clasificación a Octavos de final.