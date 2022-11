Ignacio González: "Uruguay nunca llega como favorita, pero con su garra termina siendo protagonista"

Garra, pertenencia, pasión, entrega, sacrificio, orgullo, cada una de estas y más virtudes, han caracterizado, por años, a la Selección Uruguay y, en general, al jugador de ese país. Por eso, como bien dicen en el mundo del fútbol, "jamá se puede dar por 'muerto' a un 'charrúa'". Y es que, en los momentos más difíciles, es cuando saca lo mejor.

Prueba de ello fue lo ocurrido en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas , en las que, en el arranque, el panorama no pintaba nada bien, hasta el punto de que se tomó la decisión de que Óscar Washington Tabárez, quien estaba desde 2006 como entrenador, no continuara en su cargo, poniendo punto final a un proceso de más de 15 años que dio frutos.

Afuera de puestos de clasificación en la tabla, culminando una era interesante y con la llegada de Diego Alonso, como el nuevo director técnico, las cosas parecían enredarse. Sin embargo, como se dijo al principio, es en estas situaciones, en las que el uruguayo se crece, se motiva y saca adelante todo. Esta vez, como era de esperarse, no fue la excepción.

Luego de tanto luchar, lograron el objetivo y se hicieron con un cupo para el Mundial Qatar 2022, donde esperan brillar, ser protagonistas, dar la pelea y firmar una presentación igual o mejor a la conseguida en la cita orbital de Sudáfrica de 2010, cuando finalizaron cuartos, siendo el mejor resultado de sus últimas siete participaciones en Mundiales.

Así las cosas y con el fin de conocer aún más de la interna de la Selección Uruguay, en Gol Caracol hablamos con uno de los integrantes de la convocatoria de aquel torneo en territorio africano; se trata de Ignacio 'Nacho' González, quien nos contó detalles inéditos, los cuales vale la pena conocer para hacerse una idea de lo que se puede venir en Qatar.

El exmediocampista, de 40 años, analizó a los rivales con los que el cuadro 'charrúa' se enfrentará, dejó claro que no son solo garra y también tienen calidad, opinó del proceso del profesor Diego Alonso, dio detalles de jugadores con los que compartió como Luis Suáraz, Edinson Cavani, entre otros, recordó algunas anécdotas y explicó el diferencial del uruguayo.

Selección de Uruguay AFP

¿Cómo vive la previa del inicio de la participación de Uruguay en el Mundial?

"La verdad que estoy muy tranquilo. Al estar afuera, ya que me retiré justo ahorita final de año, me siento bien, con calma y esperando a que llegue el momento. De hecho, no estaba tan metido en el tema de la Copa, siendo sincero, pero como ya se ha venido acercando el momento y pasaron los días, hay expectativa, con ganas de vivirlo como un hincha más".

Usted compartió con varios de los convocados, ¿Qué opina de los llamados?

"Tenemos un muy buen equipo. Ahora, no deja de preocupar lo de la zona defensiva, por la lesión de Ronald Araújo, y de paso porque hay otros futbolistas que no jugaron tanto este año. Ahora, en general, tenemos buenos jugadores, por ende la expectativa es alta. Estar en un Mundial es difícil, no se pueden cometer errores y hay que estar concentrados".

¿Cuál es su análisis de los rivales: Corea del Sur, Portugal y Ghana?

"Las tres son buenas selecciones, cada una tiene sus jugadores desequilibrantes y el fútbol es parejo, así que cualquiera podrá clasificar; son equipos difíciles. Ghana tiene su condimento especial por lo de 2010, que fue un partido increíble y especial, pero todos tienen dificultad. Uruguay puede tener buen rendimiento, con sus grandes jugadores".

Mucho se habla de la garra charrúa, pero, ¿Cuál es el diferencial futbolístico?

"Aparecieron jugadores de mucha calidad técnica, como Federico Valverde, Ronaldo Araújo, Rodrigo Bentancur, entonces esas apariciones que sorprenden, ayudan a que el equipo no sea solo garra. Ese tipo de jugadores, me encantan, con algo distinto. Los demás piensan que somos solo garra, pero hay hombres de calidad, siendo protagonistas en sus clubes".

Selección Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010 AFP

Diego Alonso sacó adelante la clasificación, ¿Cómo ha visto ese proceso?

"Todos quedamos sorprendidos por la forma en que se fue el maestro Óscar Washington Tabárez. Pensaba que lo iban a aguantar hasta el final, pero el fútbol es así, se tomó la decisión y estamos a la expectativa con la duda de lo que pueda pasar con Diego Alonso. Veremos qué sucede con el paso de los partidos, pero, hasta ahora, todo va muy bien".

¿Para qué está Uruguay en el Mundial Qatar 2022?

"Me preocupa lo de la defensa, pero creo que se llegan en buen estado de forma, Uruguay tiene buenos jugadores, hay creatividad y capacidad, y se pueden hacer grandes cosas y más con futbolistas como Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz y otros, quienes vienen en buen nivel, tienen un pie excelso y terminan siendo desequilibrantes en todo".

Lo siento con muchas preocupaciones...

"Hay varios panoramas que no se esperaban. Otro de ellos es el estadio Luis Suárez y Edinson Cavani. Me encantaría que llegaran como estaban en mundiales anteriores, pero por la edad cuesta; eso sí, tienen todas las ganas. Es momento de que, con su experiencia, guíen a Darwin Núñez, que está viviendo un buen presente y puede ser una pieza clave."

¿Cómo es este grupo, con el que usted vivió muchas cosas?

"El grupo cambió bastante. Quedó Suárez, Cavani, Cáceres, Godín, con quienes compartí y son buenos líderes y referentes con su profesionalismo. El uruguayo se siente orgulloso de ir a la selección, es el sueño de todos nosotros cuando somos chicos, que es jugar a la pelota y representar al país. Siempre lo vivimos con mucho entusiasmo y unas ganas tremendas".

Ignacio 'Nacho' González, exjugador de la Selección Uruguay, en el Mundial Sudáfrica 2010 AFP

Hay un sentido de pertenencia gigante, ¿no?

"Sentimos el himno, la patria y tratamos de ser los mejores cuando estamos en cancha. Los grupos uruguayos tratan de ser de buenos compañeros. Algunos dicen que es un juego, pero en el proceso que se lleva, sale a flote el hecho de tener unión. Uruguay nunca llega como favorita o candidata, pero con su garra y fútbol siempre termina siendo protagonista".

Al comienzo habló de su retiro, ¿Qué anécdota tiene con la selección en el Mundial de Sudáfrica 2010?

"El Mundial, para mí, es la competición máxima; es algo soñado. El de 2010, de entrada, tuvimos un grupo difícil, pero con un buen conjunto, clasificamos con lo justo. No había mucha expectativa por lo que fuéramos a hacer, pero con el paso de los partidos, encontramos un nivel bárbaro, llegando a instancia finales contra Países Bajos, donde finalmente perdimos".

Para terminar, ¿Lo sorprendió la no clasificación de la Selección Colombia?

"Colombia tiene muy buenos jugadores, de alta calidad, y la verdad que las Eliminatorias Sudamericanas son muy difíciles y muy peleadas. Toca luchar con la altura, el calor, el frío, la montaña, en fin. Lamentablemente, algunas selecciones con tan buenos jugadores, como Colombia, están afuera y es una lástima, y les deseo muy buena suerte para la próxima."