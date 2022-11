Inauguración del Mundial de Qatar 2022: a qué hora y dónde ver por TV y online

Luego de más de cuatro años de espera, estamos a pocas horas de que el Mundial de Qatar 2022 abra el telón. Para esta ocasión, tuvimos que aguardar un poco más de lo acostumbrado, debido al calendario que se pactó para este certamen. Y es que no fue a mitad de año, sino que se desarrollará entre noviembre y diciembre.

Como de costumbre, la ceremonia se 'robará' las miradas de todos los aficionados, siendo el preámbulo del primer juego de la cita orbital, en el que se enfrentará la selección local, Catar , y Ecuador . Por eso, para que no se pierda ni un detalle, los invitamos a que se conecten desde las 8:45 A.M. por la señal principal de Caracol Televisión.

Publicidad

Y eso no es todo, también los queremos invitar a que se conecten con la previa digital del partido que abrirá el telón, a partir de las 10:10 de la mañana (hora de nuestro país), por www.golcaracol.com. Posteriormente, a las 11:00 a.m., sonará el pitazo inicial de este verdadero partidazo, que, de seguro, paralizará al mundo.

Desde un principio los cataríes han querido celebrar un Mundial por lo alto, por tal motivo prometen varias emociones y un show que será inolvidable. Si bien se ha vivido una polémica en torno a quienes serán los artistas encargados de armar la fiesta en el estadio Al Bayt, desde ya se tiene confirmado que uno de los cantantes que comandará la inauguración será Jung Kook, integrante BTS, reconocida banda de k-pop.

Recordemos que en los últimos días se especuló sobre una posible presentación colombiana en dicha ceremonia en la que trascendió que Shakira y J Balvin serían parte del concierto. No obstante, los mismos artistas de nuestro país se 'bajaron del bus'.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, informó en los pasados días Adriana Dorronsoro, periodista de ‘El programa de Ana Rosa’.

En la ciudad de Doha se ve una replica del trofeo del Mundial de fútbol - Foto: AFP

Publicidad

Asimismo, otra de las famosas cantantes que se tenía en mente para aparecer en dicha ceremonia fue Dualipa, quien se pronunció a través de sus redes sociales para dar la negativa a esos rumores, "Hay actualmente un montón de especulaciones y rumores de que estaré actuando en la ceremonia de apertura del mundial en Catar. No voy a actuar ni he estado inmersa en ninguna negociación para ello. Estaré animando a Inglaterra desde la lejanía y deseando visitar Catar cuando cumpla todos los requisitos de derechos humanos que prometió cumplir cuando ganaron el derecho de celebrar el torneo" escribió la cantautora británica.

Al igual, Robert Stwart, "me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, para tocar en Qatar 2022. Lo rechacé. No está bien ir".

Publicidad

Así las cosas, la ceremonia, que se llevará a cabo mañana desde las 8:45 de la mañana (hora de Colombia) y se espera una verdadera fiesta de principio a fin.

Hora y donde ver la inauguración del Mundial Qatar 2022: