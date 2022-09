Incertidumbre total: ¿Qué pasará con el caso de Byron Castillo, de Ecuador?

El futbolista de la selección de Ecuador Byron Castillo afirmó este miércoles que las dudas sobre su origen y documentación ecuatoriana "vienen desde hace años" y no "de ahora", pero garantizó que también eso está "muy solucionado" desde hace tiempo en Ecuador.

Castillo, de 23 años, dijo a Telemundo que esta situación le provocó un momento duro durante en su carrera y que en el ámbito internacional "pensarán que es de ahora, pero el problema viene de años y eso está muy solucionado en Ecuador".

El jugador del León mexicano se refirió así a la denuncia presentada ante la FIFA por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, que acusa a Ecuador de una presunta alineación indebida irregularidad que podría comprometer su participación en el Mundial de Qatar.

Con este procedimiento, Chile mantiene la esperanza de quedarse eventualmente con el cupo de la Tricolor.

Tras varios años de dudas que apuntaban a que Castillo nació en la ciudad colombiana de Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador, un juez ordenó en 2021 que el futbolista fuese inscrito como ecuatoriano y dio validez al acta como nacido en General Villamil.

La aclaración documentada desde el Registro Civil de Ecuador precisando la nacionalidad de ecuatoriano del jugador, tras un recurso de habeas data solicitado por un juezgado de la ciudad de Guayaquil, dio paso para que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hiciera la consulta a la FIFA para convocar a Castillo.

Una vez confirmado en la FEF el aval y el derecho desde la FIFA para ser convocado a la selección, el cuerpo técnico encabezado por el argentino Gustavo Alfaro convocó a Castillo.

El futbolista también jugó con Ecuador el Mundial sub'17 que fue celebrado en 2015 en Chile.

"Todo el mundo me atacaba, me escribía, me decían cosas y bueno yo decía: '¡guau! ¿qué pasa?' Llegó un momento en el que quise ya no seguir porque sentía tanta presión. Llegaba a los estadios y me decían miles de cosas, pero hubo en ese momento mucha gente que me apoyó, como mi familia", recordó Castillo.

"Ellos me decían que siguiera, que no hiciera caso a lo que decía la gente. La mayoría era en redes y en los estadios que me decían cosas. Por eso hubo un momento que exploté y dije: 'no puedo'", continuó el extremo derecho.