Ivana Knoll, famosa modelo de Croacia, y su incómoda aventura en el Mundial Qatar 2022

Sin duda alguna, más allá de ser subcampeona en Rusia 2018, Croacia ha sido una de las selecciones que ha generado sorpresa en el Mundial Qatar 2022. Los 'balcánicos' eliminaron a Brasil y no le tiene temor a la Argentina de Lionel Messi. Además de su buen fútbol, este combinado cuenta con el apoyo de una fanática que se ha robado las miradas de los aficionados: Ivana Knoll. Sin embargo, parece que esta mujer no ha pasado sus mejores días en territorio árabe por culpa de la persecución de personas de seguridad y aficionados.

Desde que el combinado dirigido por Zlatko Dalic inició su participación en la cita orbital, una misteriosa mujer que asistió al partido de fase de grupos contra Marruecos, llamó la atención por su belleza y porque además cumplió con el código de vestimenta de la nación catarí. Se trata de Ivana Knoll, una modelo alemana que se crió en Croacia y que desde la Copa del Mundo de hace cuatro años apoya incasablemente a dicha selección.

No obstante, parece ser que su aventura en el medio oriente no ha sido del todo agradable para esta mujer. Sus 'outfits' no han pasado desapercibidos y según lo relató ella misma para el medio 'Bild', los miembros de la seguridad le han causado mucha incomodidad durante su estadía. "No permiten que los fans se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla. Luego les pregunté por qué eran tan groseros", fueron las palabras de la hincha croata.

Por otro lado, Knoll comentó en la entrevista que también se siente mal porque muchas personas se acercan a ella para tomarse fotos, sin embargo, muchos no lo hacen de la mejora manera.

Cabe resaltar que la modelo tiene 26 años y ya es toda una figura pública, puesto que tiene mas de 847 mil seguidores en Instagram. Además, tiene su propia marca de vestidos de baño bajo su mismo nombre.