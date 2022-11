Jan Vertonghen, jugador de Bélgica: "Pasan muchas cosas por mi cabeza que no debería decir"

Jan Vertonghen, central de Bélgica , se mostró crítico con el juego desplegado por su equipo en la derrota frente a Marruecos (0-2) de este domingo, pero se mordió la lengua en público aunque se le pasen “muchas coas por la cabeza”

“Estábamos jugando bien, pero encajamos dos goles idénticos. En el primero nos libramos porque fue fuera de juego, pero en el segundo no pudimos… hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza en este momento, cosas que no debería decir fuera del vestuario”, dijo en zona mixta.

“Creo que no hemos creado una sola ocasión. Posiblemente también atacamos mal porque somos demasiado viejos, eso nos dirán otra vez”, comentó.

“Tenemos mucha calidad en la delantera, pero también la tiene Marruecos, y a ellos les ha salido mejor hoy. Esto es muy frustrante", reconoció.

Los 'diablos rojos' están ubicados en la tercera casilla del grupo F con 3 puntos y buscará la clasificación a octavos de final contra Croacia el próximo jueves 1 de diciembre a partir de las 10:00 a.m., juego válido por la tercera fecha de la fase de grupos.

En el Mundial pasado disputado en Rusia Bélgica llegó a semifinales y fue eliminada por Francia.