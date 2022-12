Japón vs Croacia: hora y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial Qatar 2022

Las emociones de los octavos de final del Mundial Qatar 2022 siguen su curso. De a poco, se han ido definiendo los ocho mejores equipos que siguen en la lucha por el anhelado título. Luego de haber avanzado satisfactoriamente de la fase de grupos, japoneses y croatas tendrán que medir fuerzas en un duelo definitivo. El partido Japón vs Croacia se disputará a las 10:00 a.m. (hora de Colombia) en el Estadio Al Janoub, y usted lo podrá ver EN VIVO a través de la pantalla principal de Caracol Televisión y por GolCaracol.com .

Además, los invitamos a que no se pierdan la previa digital, una hora antes del inicio del juego, es decir, sobre las 9:00 a.m. (hora de nuestro país), a través de www.golcaracol.com , con la mejor información actualizada del encuentro.

Para muchos fue una sopresa el hecho de que Japón haya logrado avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo, en un grupo que compatió junto a dos potencias, como lo son Alemania y España. Y es que los 'nipones' no solo dejaron en el camino a los tetracampeones, sino que quedaron como líderes de su grupo, tras vencer a españoles y alemanes.

Los asiáticos ya demostraron ser un equipo para tener en cuenta e incluso temer, luego de que lograron remontarle el resultado a dos rivales que muchos daban como los favoritos para avanzar a la siguiente fase. Así las cosas, luego de dar un gran golpe de autoridad, esperan seguir con vida y hacer historia, soñando con alzar el título Mundial el 18 de diciembre.

El mediocampista croata Luka Modric OZAN KOSE/AFP

Por su parte, Croacia, que llegó como el actual subcampeón del mundo, tuvo un difícil inicio de fase de grupos, en el que igualaron sin goles contra Marruecos, generando dudas con respecto al papel que podrían tener en la cita orbital. No obstante, respondieron en la segunda jornada y pasaron 'por encima' de Canadá, tras vencerlo 4-1. Por último, rozaron la eliminación en el disputado duelo contra Bélgica, en el que los croatas al igualar el partido se quedaron con el cupo a los octavos de final.

Los 'ajedrezados' ya demostraron en Rusia 2018, que son un equipo que sabe jugar las instancias finales, ahora, espera lograr una nueva victoria en el Mundial Qatar 2022, en busca de igualar o mejorar lo logrado en la Copa del Mundo pasada, donde fueron subcampeones.

