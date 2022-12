Javier Castrilli: "En el Mundial de Qatar 2022 los que están fallando son los árbitros, no el VAR"

"Los que están fallando son los árbitros, no el VAR". Esa sentencia es de Javier Castrilli, en plena cancha de la Universidad de Ciencia y Tecnología de la ciudad de Doha, en donde se vistió de cortos y dirigió un partido de exhibición en el que jugaron Carlos 'Pibe' Valderrama, Mauricio 'Chicho' Serna, el chileno Iván Zamorano, el búlgaro Hristo Stoikov, los argentinos Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti y el ecuatoriano Carlos Preciado, entre otros.

El antiguo árbitro argentino y ahora analista fue claro en sus apreciaciones de lo sucedido en el Mundial Qatar 2022, en donde más allá de todo, la única polémica que se presentó en los juegos entre Uruguay y Portugal y de los mismos 'charrúas' contra Ghana.

"Para mí, el VAR es un dolor de cabeza, pero el progreso es así, no nos pregunta si lo queremos o no, sino que el progreso avanza. Yo creo que hay que buscar la forma para que la tecnología rinda mejor y los árbitros también tienen que cambiar, porque están cometiendo los errores. Las reglas tienen que cambiar: por ejemplo, hay que tener un cuerpo de ventaja para que se considere una posición adelantada", indicó Castrilli, natural de Buenos Aires y de 65 años.

El argentino también dio su opinión con respecto a las polémicas más marcadas durante la Copa del Mundo, que se dieron coincidencialmente en partidos de la eliminada Uruguay, frente a Portugal y Ghana.

"Si el balón pega en la mano a un jugador, si un árbitro no pita un penalti más grande que una casa en contra de Cavani, ahí la culpa es del árbitro y no del VAR", explicó Castrilli, con la claridad y firmeza que lo caracteriza.

Pero no solamente tuvo palabras críticas, el llamado 'Sheriff' de igual manera destacó otras situaciones que se han venido dando el los partidos mundialistas.

"Salvo el problema con Uruguay, no se han dado más escándalos. La conducta de los jugadores es muy buena, solamente hay dos expulsados hasta ahora. En ese aspecto, acá en Qatar 2022 ha sido mucho mejor que en otros mundiales", complementó Castrilli.

¿Qué más dijo Javier Castrilli sobre el arbitraje en el Mundial Qatar 2022?

*Los árbitros para lo que viene

"Para lo que viene en cuartos, semifinal y final, el árbitro tiene que estar físicamente en 11 puntos, debe tener una oxigenación en el cerebro y una rapidez de respuesta. Y además, tiene que saber leer el juego, es fundamental saber leer el juego porque si se sancionan faltas que no existen, se empieza a contaminar el juego".

*Más sobre el VAR

"En el VAR estamos viendo un proceso de transición, hay que tener mucha paciencia, la tecnología no es la que falla, son los hombres los que fallan. En el VAR no hay marcha atrás, pero no se pueden seguir anulando goles porque hay un jugador adelantado por la punta de la nariz. Eso debe solucionarse. La FIFA quiere más goles, pero tiene un dispositivo que te lo imposibilita".