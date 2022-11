Jesús Ferreira despejó las dudas: "De sangre soy colombiano, pero de corazón americano”

A punta de su calidad y talento en el frente de ataque, Jesús Ferreira, hijo del reconocido otrora futbolista colombiano, David Ferreira, consiguió un cupo en el listado de 26 jugadores de la Selección de Estados Unidos para afrontar el Mundial de Qatar, que iniciará este 20 de noviembre.

Así como su padre, el joven delantero que está brillando en la MLS, nació en Santa Marta, y aunque de sangre es colombiano, decidió representar al seleccionado estadounidense, y así es como ha sido convocado en varias oportunidades por el combinado de las 'barras y estrellas'.

A pocos días del Mundial, y luego de haberse conocido su convocatoria a la cita orbital, Jesús Ferreira brindó unas declaraciones para la cuenta oficial de la Selección de Estados Unidos, donde explicó varios temas relacionados con su historia.

El delantero de 21 años contó su llegada a Estados Unidos y la decisión de hacer su vida allá: “Mi familia se vino aquí en 2009, mi papá jugaba para el Dallas. Era la primera vez que veníamos a esa ciudad y las cosas son difíciles cuando uno llega a un país en el que no conoce a nadie ni el idioma. Después de varios años, mi papá regresó a Colombia y mi mamá debía tomar una decisión difícil: quedarnos solos en Dallas o regresar a Colombia. Para mí era aprender todo y soñar en grande, si algo era posible iba a ser en este país”.

En otra de sus intervenciones se refirió a su doble nacionalidad y la razón por la que llegó a competir con el combinado estadounidense, “Sabiendo que Estados Unidos me seguía desde corta edad y quería que los representara, era una motivación más. Llevo un poco de las dos. En la sangre soy colombiano, pero de corazón soy americano”.

Y continuó con respecto a las razones que lo llevaron a tomar dicha decisión, “Estoy listo y contento de representar a este grupo, no es fácil y hay mucha gente que no lo cree posible, pero uno vive en un país que le dan todo, con oportunidades, por lo que no tuve ningún problema en mi decisión, la hablé con mi familia. Al final esto es lo que yo quería: representar a Estados Unidos al nivel más alto. Contento y feliz con mi decisión”.

¿Cómo es el grupo de Estados Unidos en el Mundial Qatar 2022?

El seleccionado dirigido por Gregg Berhalter conforma el Grupo B, junto con Inglaterra, Galés e Irán.

¿Cuándo será el debut de Estados Unidos en el Mundial Qatar 2022?

El combinado estadounidense verá acción por primera vez en esta edición de la Copa del Mundo el lunes 21 de noviembre, a las 2 de la tarde (hora de Colombia), frente a la Selección de Gales.