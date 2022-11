"Jesús Ferreira ha mejorado, con más madurez y lo más importante es que tenga humildad"

Jesús Ferreira es uno de los 26 hombres que citó la Selección de Estados Unidos para afrontar la Copa del Mundo en Qatar 2022. El joven delantero, de 21 años, nació en la ciudad de Santa Marta, pero desde temprana edad ha sido ciudadano del mundo, aunque en el último tiempo se instaló en la nación de las 'barras y las estrellas' y allí se forjó como deportista profesional.

Todas sus cualidades dentro del campo de juego con el FC Dallas le permitieron a Jesús hacerse con un cupo en el combinado norteamericano, que es dirigido por Gregg Berhalter. Ferreira es hijo del mítico excentrocampista David Ferreira y quien en la actualidad es asistente del Unión Magdalena.

Y precisamente es su padre, el que conoce mejor sus actitudes y virtudes dentro de los terrenos de juego. Ha seguido de cerca su corta, pero fructífera carrera. David dialogó con Gol Caracol sobre su hijo, que desde el próximo viernes 20 de noviembre hará realidad el sueño con el que anhela cada jugador profesional: disputar una Copa del Mundo.

¿Qué es lo mejor que tiene Jesús, cuáles son esas cualidades futbolísticas?

"Año tras año ha mejorado muchísimo, es un jugador bastante rápido, habilidoso. Hoy en día ha mejorado en la definición, lo veo con mas madurez, más tranquilo cuando llega al área. Creo que ha aprendido bastante y esperamos que siga aprendiendo, porque en el fútbol, todos los días, se tiene que aprender. Espero que él siga por ese camino, como yo le digo siempre: 'uno tiene que trabajar todos los días' y lo más importante en esta profesión es la humildad".

¿Cuáles son esos consejos que siempre le da a Jesús?

"Creo que él ha captado lo poco que le he podido decir y lo ha usado para beneficio de él. Lo primero que le digo es que se pueden conseguir cosas en el fútbol, pero uno no puede cambiar su forma de ser. Se debe tener humildad, sacrificio, tener la posibilidad de estar abierto para seguir aprendiendo".

¿Cómo se siente usted al ver triunfar a Jesús, pero como padre?

"Verlo triunfar para mí es una alegría inmensa. Debutó joven, hizo una gran temporada, va a ir su primer Mundial, esperamos que lo pueda disfrutar al máximo".

David Ferreira y Jesús Ferreira sienten el mismo amor por el fútbol. Foto: Instagram oficial del FC Dallas

¿Qué tiene de David Ferreira, su hijo Jesús, en lo futbolístico?

"Somos diferentes, pero él puede ser más rápido, tiene visión de juego; puede jugar en varias posiciones del campo. Ha jugado de nueve, de mediapunta; de extremo. Cuando juega retrasado tiene buena visión de juego y coloca pases muy buenos. Creo que se parece en esas dos cualidades a mí, porque hace más goles que yo en su momento".

En el tema personal, ¿cuáles son esas cualidades que lo identifican como ser humano a Jesús?

"Es parecido a mí en el sentido que es tranquilo, callado, pero entra a un terreno de juego y es diferente. Es una persona tímida, pero conoce a las personas y se va soltando; tiene las mismas cualidades que tengo y creo que eso es importante para la profesión. Si uno no está fuerte mentalmente, no logra los objetivos que se pueden trazar en el fútbol; él ha entendido que tiene que ir por una sola línea, no desviarse. Ha sido vital ese punto para que él esté donde está en estos momentos".

Jesús encontró su camino en el fútbol en la MLS y no en Colombia, a qué cree que se debió eso

"Me lo llevé muy pequeño para Brasil, cuando estuve en el Paranense. Después estuve en Estados Unidos; toda su niñez estuvo conmigo por fuera. En Estados Unidos duré 5 años y él hizo su proceso en el Dallas, en las categorías menores y se destacó. A raíz de eso, el primer equipo lo fichó; creo que por eso no jugó en Colombia. Nunca tuvo la posibilidad, nunca estuvo acá".

¿En dónde ve a Jesús en unos años?

"Como padre y por todo lo que ha hecho, me gustaría verlo en Europa, esperamos que Dios le dé la bendición y como padre me regale esa alegría. Pero, primero que todo, debe seguir creciendo y aprendiendo. Ojalá se le dé, él quiere, pero tiene que hacer posible eso".

