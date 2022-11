Joe Allen no oculta las dificultades de Gales en el Mundial: "Ha sido una verdadera decepción"

Joe Allen, centrocampista de Gales , aseguró este domingo que su selección, con un solo punto tras disputar dos partidos en la fase de grupos del Mundial , pudo ofrecer "mucho más" y que, hasta el momento, "ha sido una verdadera decepción".

Gales firmó tablas en su estreno ante Estados Unidos (1-1) y cayó 0-2 contra Irán en su segundo partido. Es última en el grupo H y se jugará su futuro en Catar en la última jornada frente a Inglaterra. Allen es consciente de la dificultad que atraviesa su selección.

"No estamos donde esperábamos estar después de los dos primeros partidos de la fase de grupos. En cuanto a qué ha ido mal, no creo que haya solo una cosa que señalar. Hemos repasado todo y hasta ahora no ha sido un reflejo de lo que somos capaces de hacer. Ha sido una verdadera decepción, porque podemos ofrecer mucho más y sin duda tendremos que hacerlo en el próximo partido", explicó.

Ausente en el primer partido, Allen tuvo minutos en el segundo choque, frente a Irán, y confirmó que está disponible para ser titular contra Inglaterra si es necesario.

Gales deberá ganar a Inglaterra por cuatro goles de diferencia o esperar una victoria y que Irán y Estados Unidos empaten si quiere pasar a los octavos de final. El jugador del Swansea no da todo por perdido.

"No es imposible, no. Es una tarea difícil, siempre es incómodo cuando no está en tus manos y dependes de que ciertas cosas pasen. Pero mientras hay posibilidades, hay que pelear", apuntó.

"Estamos totalmente motivados, incentivados para conseguir la victoria. Después, ¿quién sabe? Con suerte, todavía hay una posibilidad de pasar la fase de grupos. Obviamente es un desafío. Inglaterra ha demostrado lo buena que es en los dos últimos años", destacó.

Y es que la decepción de los galeses no es para menos, ya que no son habituales participantes en una cita orbital, de hecho, la única y última vez fue hace 64 años cuando asistieron al Mundial de 1958 en Suecia. En dicha ocasión cayeron por la mínima diferencia contra Brasil en los cuartos de final.

