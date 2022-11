Joel Campbell quiere reivindicarse contra Japón, tras la goleada sufrida frente a España

Joel Campbell, delantero de Costa Rica, goleada, 7-0 por España el pasado miércoles en su primer partido del Mundial de fútbol de Qatar, manifestó en la víspera de su enfrentamiento a Japón el próximo domingo 27 de noviembre a partir de las 5:00 a.m., (hora colombiana) que en la derrota contra la 'roja' a él y a sus compañeros en ataque "no" les "llegó la bola porque España no" se "la prestó".

"¿Que por qué no nos llegó la bola? Porque al fútbol se juega con una pelota; y a nosotros España no nos la prestó. Tuvieron el 90 por ciento de la posesión. Teníamos claro que queríamos intentar contrarrestar esto. Pero a España le salió su noche y no nos prestó el balón", comentó Campbell horas antes del choque ante los 'samurais azules', que llegan muy optimistas al partido -en el estadio Ahmad Bin Ali de Al Rayyan- después de protagonizar el miércoles una de las sorpresas del torneo, al derrotar a la tetracampeona Alemania (1-2).

"No es el resultado que queríamos, uno se prepara para lo mejor. Pero esto hace parte del fútbol. Queremos hacer las cosas muchísimo mejor contra Japón", declaró Campbell este sábado en la rueda de prensa oficial de la FIFA que tuvo lugar en el Centro Nacionales de Convenciones de Qatar (QNCC)

Cabe recordar que Costa Rica es actualmnete colero del grupo E sin ningun punto y con una diferenca de gol de menos 7.

¿Cuántos goles ha marcado Joel Campbell con Costa Rica?

El delantero 'tico' ha anotado 25 goles y realizado 22 asistencias con su selección nacional en 120 partidos disputados. Además se coronó campeón de la Copa Concacaf en el 2014.

¿Cuántos títulos ha ganado Campbell a lo largo de su carrera?

Hasta la fecha, el palmarés del atacante es de 6 trofeos, una copa de Inglaterra, una liga griega, una liga mexicana, 2 Superligas de Inglaterra y una Copa Concacaf.