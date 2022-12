John Terry tiene a su elegido: "Si hay alguien capaz de controlar a Kylian Mbappé, es Kyle Walker"

"Habrá respeto, pero va a ser la guerra", advierte el exinternacional inglés John Terry a la AFP sobre el Francia-Inglaterra del sábado por cuartos de final del Mundial Qatar 2022 .

Y si "hay alguien capaz de parar a Kylian Mbappé, ese es Kyle Walker", agrega el exdefensa del Chelsea y la selección inglesa.

Pregunta: ¿En que consiste el plan inglés para controlar a Kylian Mbappé? ¿Es posible parar a Mbappé ?

"Es posible. Y si hay alguien capaz de para a Mbappé, ese es Kyle Walker. Ya lo enfrentó con el Manchester City contra el PSG, se conocen muy bien. En velocidad pura, Kyle Walker es sin dudas el jugador más rápido de la Premier. Defensivamente también es muy fuerte. Es bueno para nosotros tenerlo. Mi única inquietud es que focalicemos nuestra atención en ese duelo, Walker-Mbappé, cuando a su lado tienes a (Olivier) Giroud, una gran amenaza, (Antoine) Griezmann y los otros... Habrá varios duelos, pienso: Mbappé–Walker, Maguire–Giroud... Mbappé es una amenaza seria, es uno de los mejores jugadores del mundo, ciertamente. Pero hay otros puntos fuertes en Francia. Por eso repito, mi única inquietud es esa: que nos focalicemos demasiado en Mbappé".

P: ¿La defensa inglesa le preocupaba antes del inicio del Mundial?

"No estaba preocupado, no. Mi única inquietud era que Harry Maguire no estaba jugando muchos partidos... Pero Harry (Maguire) ha respondido, John Stones también ha estado presente... Espero que continúen así. Y Kyle Walker está ansioso por asumir este desafío contra Mbappé. Lo dijo, quiere jugar contra los mejores jugadores del mundo, para ponerse a prueba. ¿Puede estar bien? Sí. ¿Puede esto terminar mal y ser una lección para él? Sí. Y aunque pierda esta batalla, Kyle Walker saldrá mejor parado. Sea como sea, no estará solo: si cada uno pone de su parte y ayuda a Kyle Walker en la tarea, podría ser su día".

P: ¿Se puede realmente hablar de una rivalidad Francia-Inglaterra?

"Sí, hay una rivalidad. La última vez fue en la Eurocopa de 2004, Francia terminó primera en el grupo y nosotros detrás... Sí, es un partido especial. Lo jugadores se conocen, se enfrentan durante la temporada en Europa, también en la Premier... Habrá respeto, pero va a ser la guerra. Antes del inicio del Mundial estaban Brasil, Francia e Inglaterra en lo más alto. Brasil va por el otro lado del cuadro y el que gane este partido de cuartos de final jugará contra Brasil en la final, creo yo".