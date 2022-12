Jorge Valdano se refirió al futuro de Lionel Messi en la Selección de Argentina

El exfutbolista campeón del mundo con Argentina en 1986, Jorge Valdano, quien analizó el Mundial de Qatar 2022 con una emisora española, destacó la gran actuación de Lionel Messi a lo largo del certamen, luego de que la 'albiceleste' se consagrara en territorio catarí tras una apasionante final frente al seleccionado francés en el estadio Lusail, partido que el exjugador del Real Madrid exaltó, al ser uno de los juegos más "tensionantes" de los últimos años.

"Viví el partido con más tensión que en el 86 porque cuando juegas, liberas pero ayer fue de una tensión tremenda, cuando solo observas, acumulas. Para mí fue un partido de nivel superior, pero hay que ver el compromiso emocional que yo tenía. Fue una gran final".

Quien también fuera entrenador del club 'merengue', así como de equipos como Tenerife y Valencia, se refirió a la labor de Lionel Scaloni, quien lideró el plantel que le dio al pueblo argentino su tercera copa.

"Ser campeón del mundo en su primera experiencia me parece extraordinario. Encontró el tono, no ha robado el escenario a los jugadores, ha sido muy discreto. Los jugadores le quieren y le creen, algo muy importante para un seleccionador. Tomó muy buenas sensaciones a lo largo del Mundial. Introducir a Enzo Fernández, a Julián Álvarez, a Mac Allister, jugadores que no existían hace seis meses. Se los encontró en el camino".

De igual manera, el exdelantero lanzó una tremenda confesión que le habría manifestado Leo, días antes de que comenzara el certamen en el país asiático.

"Cuando le entrevisté antes del Mundial, fuera de cámara le dije que iba a jugar cinco mundiales y que ningún futbolista había jugado seis; me dijo que era imposible y me dijo 'si soy campeón del Mundo me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente Mundial', afirmó.

De igual manera, Valdano fue contundente con respecto a la posibilidad de que Messi dispute seis copas del mundo, cifra a la que ningún futbolista ha llegado en la historia: "Ya se verá si Messi es capaz. El fútbol ha demostrado que es prácticamente imposible jugar seis mundiales".

El mundialista en México también aprovechó para referirse a la eterna discusión que existe sobre quién es mejor jugador en Argentina, entre Diego Maradona y el siete veces ganador del Balón de Oro y dejó una declaración contundente.

"La similitud de Maradona y Messi es que son dos genios. La diferencia es que en México 86, Diego estaba en su plenitud física (26 años) y Leo tiene 35 años y tuvo que sacar el genio y la sabiduría. Cada intervención suya era determinante para decir que estamos ante un jugador de categoría superior", concluyó.