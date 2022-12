Josko Gvardiol: "¿Mejor joven del Mundial Qatar 2022? He ganado el bronce y con eso me basta"

Josko Gvardiol, central del RB Leipzig alemán, afirmó que no le interesa una recompensa individual como, por ejemplo, ser declarado mejor jugador joven del Mundial Qatar 2022, porque se queda con el tercer puesto obtenido por la selección de Croacia.

"No me he interesado por esta recompensa. He ganado el bronce y con eso me sirve. Si me lo dan, perfecto. Estaré feliz también si no me lo dan", dijo en conferencia de prensa tras ser elegido mejor jugador del partido por el tercer puesto.

Gvardiol aseguró que el duelo contra Argentina, en el que Leo Messi protagonizó ante él una de las jugadas más determinantes del partido, que acabó con el tercer tanto de la Albiceleste, estaba olvidado.

"Hemos regresado, sabíamos que teníamos que estar concentrados y merecer la tercera plaza. Estamos felices de regresar con el tercer puesto", comentó el central balcánico, autor del primer tanto ante Marruecos.

"Todavía no somos realmente conscientes de lo que hemos hecho. Hemos demostrado que cuando es más difícil y realmente lo queremos todo es posible. Es difícil describir esto", afirmó Gvardiol, quien explicó que vio el Mundial de 2018 en casa y entonces ya supo que no era fácil llegar a estas alturas en una Copa del Mundo.

"Ahora todo ese esfuerzo ha dado sus frutos, lo que pasamos todos juntos.. Se lo dedico a mi familia, sin ellos no estaría aquí. Estamos muy felices", indicó el central, antes de reconocer que había soñado con marcar.

