Jugadores de Corea del Sur vivieron minutos de tensión: así esperaron el final del juego de Uruguay

Este viernes se vivió una apasionante definición en el grupo H, puesto que las tres selecciones restantes llegaban con opciones de clasificar a los octavos de final y acompañar a Portugal que en la jornada 2 ya había logrado este primer objetivo. Corea del Sur, Ghana y Uruguay tenían una última chance que finalmente aprovecharon los asiáticos con una agónica victoria sobre los ‘lusos’.

Los dirigidos por Paulo Bento no solo debían superar esta fecha a Portugal, sino que también dependían de lo que ocurriera entre ‘charrúas’ y ghaneses. El juego no fue nada fácil, ya que Cristiano Ronaldo y compañía habían manifestado que no querían dejar dudas y que su objetivo era pasar como lideres y con puntaje perfecto.

Dicho y hecho, eso fue lo que se vio en cancha. Apenas a los cinco minutos, los europeos se fueron en ventaja con anotación de Ricardo Horta. Diogo Dalot se escapó por la banda derecha y al llegar al linea de fondo le puso pase al delantero del Sporting Braga que definió solo y amargaba la noche coreana.

‘Los Tigres de Oriente’ no bajaron los brazos y se repusieron del golpe con anotación de Youn Gwon Kim tras un cobro de tiro de esquina. A partir de allí el juego se torno de ida y vuelta, lo empataba Portugal o lo ganaba Corea.

Y es que no fue si no hasta el final del encuentro que los coreanos encontraron el anhelado tanto que los ponía soñar con la siguiente fase. Heung Min Son, capitán y estrella, saco el ‘as bajo la manga’ con una acción individual de lujo para dejar solo de cara al arco a su compañero Hwang Hee-chan quien la mandó al fondo de la red, dejando sin respuesta al arquero Diogo Costa.

De inmediato, la alegría inundó a los orientales, sin embargo, su triunfo no era lo único que requerían para conseguir su anhelado pase. Una vez terminado el encuentro, los futbolistas coreanos se plantaron en el gramado de la cancha, con celular en mano, para estar pendientes del partido de Ghana vs Uruguay. Luego de que también dieran el pitazo final en dicho partido, ‘los tigres de oriente’ celebraron a rabiar.

Cabe resaltar, que, los ‘charrúas’ hicieron su tarea al superar 2-0 a los africanos, no obstante, quedaron eliminados por goles a favor. Igualados en 4 puntos y en diferencia de gol (0), los asiáticos lograron el objetivo gracias a que anotaron cuatro goles en esta fase, mientras que los ‘celestes’ se quedaron rezagados con dos tantos.