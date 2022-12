Koke, jugador de España, habló de todo: Luis Enrique, Gavi, Pedri, su tercer Mundial y mucho más

Los recuerdos asociados a Mundiales de Koke no son buenos. Vivió el fin de la generación de oro campeona del mundo antes de retomar el testigo y sentir el peso de la estrella, la responsabilidad de estar a la altura de las leyendas. Del batacazo de Brasil 2014 a la impotencia del nuevo inicio en Rusia 2018. "Es el momento de dar un paso hacia adelante y cambiar la historia", afirma con convicción.

El peso de Koke en el terreno de juego ha mermado en la selección pero no en el vestuario. Elogia lo que le ha perjudicado, la apuesta firme de Luis Enrique por la juventud. "Pedri va flotando; Gavi es descaro y desparpajo". En una entrevista con EFE en el 'cuartel general' de la Roja repasa todo desde un nuevo rol. El liderazgo de Luis Enrique, el riesgo excesivo de Unai Simón, el sello inconfundible de una España a la que ve con opciones de volver a reinar.

Pregunta: ¿Sigue pensando que nadie juega como España en el Mundial?

Respuesta: Desde mi punto de vista sí, cada uno tiene una opinión respetable pero creo que España tiene una idea muy clara de juego, tanto ofensiva como defensivamente y sobre todo en la táctica. Lo que propone España no lo hacen otras selecciones. Es una de las que mejor trata el balón.

P: Tras lo vivido ante Japón, ¿qué argumentos respaldan la candidatura española al título?

R: Todos los argumentos que hemos mostrado durante los últimos años, no solo por un partido lo vamos a tirar todo. Fueron diez minutos de empanada, te llegan dos veces y te meten dos goles. Hay que cuidar todos los detalles de un Mundial o una Eurocopa, pero si España lo hace como viene haciendo últimamente, puede pelear por el título. No es nada fácil y de momento tenemos a un rival muy difícil como Marruecos. Pero podemos llegar lejos.

P: ¿Se aprende más en tres minutos de pánico que en una goleada a favor?

R: Claro que se aprende más, porque en un Mundial puedes empezar perdiendo pero tienes que tener calma. Mis compañeros intentaron hacer todo lo posible para llevarse el partido. No pudimos pero esos minutos nos valen para aprender y seguimos jugando de la misma manera. Aunque no ganáramos, aprendimos mucho en la derrota.

P: Es su tercer Mundial y le ha tocado vivir experiencias duras...

R: Ojalá se cambie en este Mundial. He tenido la suerte de estar en Brasil y Rusia, nunca sabes cuándo será el último. Hay que aprovechar los momentos que tenemos y en el vestuario hablamos que da igual los minutos que juegues, si lo haces o no, somos unos privilegiados todos. Es el momento de dar un paso adelante todos y cambiar la historia de los últimos Mundiales, que no nos han salido bien.

P: ¿Está disfrutando de menos minutos de los que esperaba?

R: Es respetable, al final el seleccionador elige a once para jugar y los cambios para cada partido. Tenemos que estar todos enchufados y sumar lo que juguemos. No me está tocando entrar mucho pero hago todo lo que puedo cuando me toca y fuera ayudo al míster y al grupo.

P: Pero el futbolista suele ser egoísta y más aún en un torneo como un Mundial, ¿es real ese buen rollo jugando poco?

R: Si no fuese real no estaría aquí. Tengo experiencia de otros Mundiales en los que nos hemos quedado fuera. A veces me ha tocado jugar y otras no, pero al final hay que sumar. Somos unos privilegiados, 26 chicos que tienen una ilusión enorme, que pueden ganar un Mundial para todo el país y tienes que sumar. Si no lo haces, juegues o no, al final no sirve para estar aquí y mejor que hubiese venido otro compañero. Tengo el privilegio de estar aquí e intento ayudar a todo el mundo. No es nada fácil estar sin jugar, hay gente que no va a tener ni un minuto, pero hay que mirarlo desde el otro lado, hay jugadores de un nivel espectacular en España que no han venido.

P: ¿Qué le ha gustado de España en el Mundial?

R: La idea que tiene de jugar al fútbol que al final no la cambia. Más allá del resultado, vayamos ganando 2-0 o perdiendo, siempre tenemos una mentalidad ganadora y es lo que más me gusta. Salir al campo, ir a por el rival y buscar la victoria.

P: ¿Y en qué hay que mejorar?

R: Hay momentos en situaciones del partido cuando estamos tan ahogados y presionados en los que no pasa nada por pegar un balón arriba y salir a por ellos. Es difícil medirlo, pero si mejoramos en ese aspecto crecerá el equipo y situaciones en las que parece que nos va a dar un infarto, mejorarlas para que no nos pase.

P: ¿No toma demasiados riesgos Unai con el balón?

R: Tampoco somos gilipollas, si Unai ve que tiene que pegar un pelotazo lo va a dar. Tenemos una idea que es atacar desde el portero al delantero o el que haga el gol. Obviamente que a veces tomamos riesgos y si perdemos el balón hay que estar juntos para poder recuperarla. Son conceptos del juego en los que tenemos riesgos pero lo tenemos bien trabajado.

P: Para los pocos momentos de agobio que ha sufrido España en el torneo, han costado caros. ¿Ha faltado un referente que pegue dos gritos y se eche el equipo a sus espaldas?

R: Nos hablamos en el campo, parece que no pero lo hacemos y también hay un rival como el día de Alemania con jugadores de grandísimo nivel que estaban prácticamente fuera, van con todo arriba y te marcan o Japón que llegaron dos veces y nos hicieron dos goles. Son situaciones que se pueden dar en un partido pero hay gente que habla y pega un grito como Jordi (Alba) o Busi, yo cuando estoy en el campo intento transmitir a la gente, gritar, que estén tranquilos, Azpilicueta también lo hace. Hay gente con galones, fuerte, que habla aunque parezca que no tienen esa personalidad fuera del campo dentro sí la tenemos.

P: Entre los tímidos, por juventud, están Pedri y Gavi. Lo compensan con el descaro con balón.

R: Es espectacular. Tienen un nivel y una forma de adaptarse al estilo de juego increíble. Son dos grandes futbolistas y muy buenas personas que siempre intentan aprender y mejorar. El nivel que tienen es increíble. Van a dar muchas alegrías tanto al Barcelona como a la selección.

P: Entiendo que la comparación es una presión extra en el camino, pero Pedri tiene cosas de Iniesta. ¿No lo ve en el campo?

R: Sí, hay momentos que sí me pasa. Hay momentos que le veo a Pedri flotando en el campo, es espectacular verle jugar. Y Gavi la intensidad con la que juega, el descaro que tiene y el desparpajo. Son muy buenos los dos pero Pedri va flotando, parce que no hace nada en el campo, pero lo ve todo, juega espectacular. Muchas veces no lo valoramos y hay que poner en valor todo lo que hace.

P: Dice Luis Enrique que tiene madera de entrenador. ¿Qué se llevaría de él?

R: La valentía que tiene, primero con la gente joven, esa personalidad que tiene y aspectos tácticos que si soy entrenador el día de mañana, que no sé lo que puede pasar, mezclarlos con la filosofía del Cholo. Son dos entrenadores apasionados de lo que hacen que van con una idea a muerte y eso me gusta mucho.

P: ¿Con qué se quedaría de Simeone?

R: Con cómo transmite y cómo vive día a día el fútbol, esa pasión por ganar, por ir a cada entrenamiento, por jugar un amistoso y transmitirte que lo tienes que ganar. Es de las mejores cosas.

P: ¿Sería Koke técnico de presión alta como Luis Enrique o baja como el Cholo?

R: Depende del partido, de los jugadores que tengas en tu vestuario (risas). Me gusta presionar y tener el balón pero como entrenador no lo sé, no puedo decir.

P: Tras la derrota de la mano llega la crítica. ¿La han sentido o que recaiga un 99% sobre el seleccionador es bueno para el jugador?

R: Al míster le gusta protegernos mucho y es importante que nos proteja en este tipo de torneos que él siempre focaliza ser el líder. Así lo creemos y vamos a muerte con sus ideas y todo lo que diga. La prensa puede opinar si es culpa del seleccionador o de los jugadores, pero al final si perdemos o ganamos es culpa de todos, del cuerpo técnico y de los jugadores.

P: ¿Ve a Marruecos como una de las grandes revelaciones de Qatar 2022?

R: Va a ser muy difícil, ya lo vimos en Rusia en 2018 que nos tocó jugar contra ellos. Es un equipo muy intenso que hace transiciones muy rápidas, son fuertes a balón parado, muy agresivo. Va a ser muy complicado. Vamos a tener que estar con todos los sentidos, cuidar todos los detalles y tener un poco de suerte para pasar la eliminatoria.

P: ¿Se puede hacer realidad el sueño del Mundial?

R: Ojalá. Todo jugador cuando nace y es chaval sueña con jugar un Mundial y he tenido la suerte de jugar tres. ¿Por qué no a la tercera va a ser la vencida?.