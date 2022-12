Kylian Mbappé demostró dotes de vidente, los cuales se están revelando en el Mundial Qatar 2022

La Copa del Mundo siempre ha sido escenario para grandes sorpresas. El Mundial Qatar 2022 no fue la excepción a uno de los aspectos más lindos que tiene el balompié, ese espacio para lo inimaginable, como dijo alguna vez Dante Panzeri, "el fútbol es la dinámica de lo impensado". No obstante, más allá de lo que parece algo asombroso para muchos, para Kylian Mbappé no lo es.

Este martes inicia una nueva fase en la cita orbital, comienzan a rodar las emociones en la semifinal del certamen, donde podremos conocer a los dos equipos que lucharán por el título el próximo domingo 18 de diciembre, a las 10:00 a.m. Los cuatro equipos que están aún con vida son Francia, Argentina, Croacia y Marruecos.

En las últimas horas, faltando poco para que se dispute el duelo entre franceses y marroquíes, apareció un video viral en el que se puede ver una predicción que hizo Kylian Mbappé mucho antes de que comenzara la Copa del Mundo celebrada en el Medio Oriente. Según se viralizó en las redes, en el corto se puede ver al astro francés y Achraf Hakimi con la indumentaria del PSG visitando uno de los escenarios que albergó partidos de la cita orbital, el Estadio Ciudad de la Educación.

En la pieza publicada por el medio francés 'Bein Sports', se ve a los dos compañeros del conjunto parisino pisando el gramado del lindo escenario deportivo, en el cual más allá de la sorpresa dedicaron unas palabras. El '10' de los 'galos' le dijo al camarógrafo del video, "estamos aquí en el estadio Education City. Cuarenta mil personas estarán ahí para Francia-Túnez (...) Luego nos enfrentamos a Marruecos y tendré que destruir a mi amigo(Achraf Hakimi)".

El lateral de los 'leones del Atlas' no se quedó callado y le respondió a su compañero y amigo: "Te voy a aplastar", entre carcajadas.

Kylian Mbappe junto a Achraf Hakimi, compañeros del PSG. AFP

Finalmente, Mbappé concluyó con las palabras, "esto me rompe el corazón, pero ya sabes cómo es el fútbol, así es. ¡Tengo que destruirte!".

Ahora dichas declaraciones publicadas hace meses cogen mayor revuelo, ya que el astro francés demostró que además de ser un genio dentro del terreno de juego, tiene dotes de vidente, con aquella predicción que no muchos tenían en su radar.

Recordemos que este miércoles 14 de diciembre se enfrentarán Francia vs Marruecos por la semifinal del Mundial Qatar; duelo que para muchos fue una sorpresa, por lo que más de uno no consideraba a los africanos presentes en estas instancias.