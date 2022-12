Kylian Mbappé rompió el silencio y compareció frente a la prensa, luego de la victoria de Francia

Después de no hablar con los medios por más de tres semanas, Kylian Mbappé reapareció en la rueda de prensa oficial luego del duelo en el que Francia venció 3-0 a Polonia , en el cual el delantero fue la máxima figura, anotando un doblete, aportando una asistencia para un gol de Olivier Giroud y, dándole el tiquete a su selección para los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. En esa instancia se enfrentarán a Inglaterra, en un duelo que se prevé entretenido.

El atacante del PSG inició la rueda de prensa explicando sus razones por las cuales no se había reportado con sus declaraciones, teniendo en cuenta de que los futbolistas que sean escogidos como figuras de la cancha, por regla de la competición, deben entablar conversación con los medios. Recordemos que Mbappé fue elegido como el MVP del duelo frente a los daneses: "Quería expresarme en público. Sé que hubo bastantes preguntas sobre por qué no hablaba. Para todos los periodistas que están allí, no fue nada personal contra los ellos ni nada contra la gente".

Y sobre lo mismo complementó: "Es simplemente que todavía tengo esa necesidad de centrarme en el torneo y cuando quiero centrarme en algo, tengo que hacerlo al 100% y no gastar energía en otras cosas. Por eso no quería atender a los medios".

El hecho hizo que la Federación Francesa de Fútbol tuviera que responder con una multa económica, de la cual, según contó 'Kyky', él asumirá la totalidad de ésta.

"Hace poco me enteré de que la Federación iba a tener una multa. Me comprometo a pagarla personalmente, la Federación no debe pagar por una decisión que es personal”, afirmó el jugador del París Saint-Germain.

Quien fuera la gran figura de la selección francesa que se hizo con el título del Mundial de Rusia 2018, también se refirió a la oportunidad que se les presenta de conseguir la Copa del Mundo en esta edición; la cual el '10' consideró como una completa "obsesión".

“Por supuesto que este Mundial es una obsesión, es la competición de mis sueños, tengo la oportunidad de jugarla, he construido mi temporada en base a esta competición física y mentalmente. Quería llegar preparado y de momento va bien, pero aún estamos lejos del objetivo que nos hemos marcado y que yo mismo me he marcado, que es ganar”, concluyó.

¿Cuándo será el partido entre Inglaterra y Francia, por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022?

El duelo entre ambos seleccionados europeos será el próximo sábado 10 de diciembre, desde las 2:00 p.m. (hora Colombia), en el estadio Al Bayt.