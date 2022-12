Kylian Mbappé y Achraf Hakimi: los mejores amigos que se eliminarán entre sí en Qatar 2022

Amigos en el París SG, Kylian Mbappé y Achraf Hakimi ya se han cruzado en Qatar y ahora se van a reencontrar el miércoles en el campo, en duelo estelar durante la semifinal del Mundial en Al-Khor.

Como una "broma" pública, ambos jugadores fueron vistos juntos en Instagram durante el torneo y se enviaron sendos mensajes en Twitter. "See you soon my Friend" ("Nos vemos pronto amigo mío"), dijo el marroquí, mensaje que Mbappé respondió con tres corazones.

Como dos jóvenes de esta época, también se comunican por las redes sociales. Por ejemplo, el delantero francés felicitó a Marruecos por su clasificación ante España (0-0, tras la prórroga, 3-0 en penales) con un emoji pingüino, detrás del nombre de Hakimi, haciendo un guiño la a celebración de Hakimi, después de su lanzamiento decisivo, un baile que Mbappé practica también en el PSG.

Los dos comparten otra celebración idéntica: en cuclillas, un pulgar en la nariz, una mano en la espalda, en posición de tetera, que "Kyky" realizó contra Polonia (3-1) en octavos de final.

"Somos dos jóvenes de 23 años que comparten los mismos gustos, hablamos de música, de videojuegos, vamos al restaurante", explica el defensa marroquí en el diario Le Parisien.

El pingüino y la tetera

Apenas se llevan mes y medio de diferencia, Mbappé es del 20 de diciembre de 1998 y Hakimi del 4 de noviembre de 1998.

A menudo juntos en Instagram, ambos se hicieron un selfie en Madrid, el 9 de mayo, donde los medios de comunicación también los habían fotografiado en un restaurante de la capital española, mientras Mbappé todavía dudaba entre quedarse en el París SG y unirse al Real, el club donde se formó el marroquí. Estas imágenes alimentaron los rumores en el mercado de traspasos

Ya se han visto en Doha. Durante una jornada de descanso en el Mundial, Mbappé visitó a su amigo en el hotel de la selección de Marruecos y posó, con una camiseta naranja, en una foto con su compañero de equipo.

El miércoles, se cruzarán por la izquierda o derecha, según el punto de vista de cada uno, en un choque electrizante, en una semifinal de la Copa del Mundo, eliminatoria que Marruecos y, también un equipo africano, alcanza por primera vez en su historia.

¿Mbappé lo vio venir? En un vídeo transmitido por 'PSG TV' durante la concentración al principio en Doha, el francés ya estaba considerando un Francia-Marruecos en el Mundial.

"Destruir a mi amigo"

"Tendré que destruir a mi amigo", afirmó en inglés el campeón del mundo de 2018 con una gran sonrisa.

"Le voy a golpear", replicó el marroquí, también sonriendo.

Mbappé se ríe y añade: "Me rompe un poco el corazón, pero ya saben, el fútbol es el fútbol. Tengo que 'matarlo'".

Hablan entre ellos generalmente en español, que Mbappé, políglota, domina muy bien, "pero me ayuda a mejorar mi francés", cuenta el madrileño de nacimiento al diario Marca.

Su relación no es 100% idílica. En un partido de Ligue 1, una plataforma de video mostró una secuencia en el pasillo del estadio donde Mbappé lanzó un reproche a su compañero, que perdió la oportunidad de darle un pase: "¡Te lo juro, mira el vídeo!". "Si es así, lo siento", responde Hakimi. "No basta, hay que darme pases", se crispa el atacante.

Pero, la mayor parte del tiempo se defienden mutuamente. Hakimi deseó públicamente que "Kyky" permaneciera en el PSG el verano pasado, y Mbappé apoyó en rueda de prensa a su amigo, menos brillante en club que en selección por el momento.

Hakimi "debe mantener esta exigencia, yo que lo conozco más íntimamente, ha vuelto este año con otras intenciones, una exigencia cotidiana. Tuvo momentos más difíciles la temporada pasada, pero fue una temporada de adaptación", explicó Mbappé.

Sin embargo, esta vez, durante 90 o 120 minutos, los dos amigos se atacarán mutuamente en lugar de defenderse.