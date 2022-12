La eliminación de Irán, en el Mundial de Qatar 2022, le habría costado el puesto a Carlos Queiroz

Carlos Queiroz no continuaría al frente de la selección de Irán, tras la eliminación de su equipo en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, en el cual compartió zona con las selecciones de Estados Unidos, Inglaterra y Gales. Después de caer 0-1 con los norteamericanos en la última jornada, el cuadro asiático firmó su no continuidad en el campeonato, lo cual habría llevado al portugués a tomar la desición de no seguir al frente de los iraníes.

Quien fuera el técnico de la Selección Colombia años atrás anunció la noticia a través de redes sociales, en un mensaje en el que no confirma su ida del conjunto iraní, pero da pistas de que no seguría al frente del combinado asiático.

Publicidad

"En el Fútbol no existe eso de las victorias morales, pero tampoco hay nada de inmoral cuando no se alcanzan los sueños, siempre y cuando se haya dado lo mejor de sí con todas las ganas y valiente mentalidad ganadora", inició el entrenador.

El técnico agradeció a quienes se cruzó en su nueva travesía por el balompié iraní casi anunciando su adios del equipo:"Fue un honor y un privilegio formar parte de esta familia del fútbol. Creo que merecen todo el respeto brindando credibilidad a su país y a los seguidores del fútbol".

"Les deseo a todos felicidad, paz, éxito y salud", concluyó.

De confirmarse la noticia , Queiroz dejaría al equipo de Irán después de llegar únicamente a disputar la cita mundialista, tras su fallido y corto paso por la 'tricolor' y Egipto, selecciones con las cuales no logró el objetivo de clasificarse para el torneo que se disputa en territorio catarí, en el cual acumuló dos derrotas frente a Inglaterra (6-2) y los estadounidenses (0-1), así como una victoria contra Gales (2-0).

Publicidad

En medio de la participación de su equipo en el campeonato mundial, el técnico mostró preocupación por la situación que se vive en el país iraní, el cual está inmerso en una graves crisis social con fuertes protestas, hecho que él denunció en diferentes ruedas de prensa expresando que el grupo de futbolistas estaban fuertemente afectados por la situación.

Con esto, el portugués se uniría a a Gerardo Martino como los entrenadores que anuncian que no seguirán al frente de sus selecciones una vez dada la eliminación de cada una de ellas en la primera ronda del Mundial de Qatar 2022.