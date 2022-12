La foto que delató a los jugadores de Argentina cantándole la victoria en la cara a Países Bajos

La Selección de Argentina y la de Países Bajos se enfrentaron este viernes en el Mundial de Qatar 2022 por un cupo a la semifinal. Finalmente y tras igualar el partido 2-2 en el tiempo reglamentario, más la prórroga, el cupo a la siguiente fase de la cita orbital se decidió desde el punto blanco del penalti.

En la tanda de los penaltis se impusieron los dirigidos por Lionel Scaloni por 4-3, luego de una brillante actuación del arquero Emiliano 'Dibu' Martínez, quien atajó dos cobros decisivos a los neerlandeses. Luego de que la 'albiceleste' tuviera su tiquete en la siguiente ronda en Qatar, los festejos de los jugadores en la mitad del campo del estadio de Lusail no se hicieron esperar.

Así fue como quedó en evidencia en una fotografía que le dio la vuelta al mundo. En la celebración, los futbolistas de la 'albiceleste' no dudaron en gritar y festejarle en la cara a los deportistas de Países Bajos el triunfo. Evidentemente, los 'naranjas' estaban sumidos en la tristeza.

Esta es la fotografía que se hizo viral en redes:

Esta foto representa todo lo que es Leo Messi. Como jugador, como profesional y como persona. Mientras sus compañeros le restregaban a los holandeses la victoria, él solamente sonreía y corría a celebrar con Lautaro y la afición. Es un grande. Un fuera de serie. Imposible odiarlo pic.twitter.com/kLEewAGpRH — GOAL en español (@Goal_en_espanol) December 9, 2022

El duelo entre Argentina y Países Bajos tuvo toda clase de emociones, goles, 'tropeles', controversias y polémicas; desde la previa se veía un duelo más que intenso y así quedó reflejada en el campo del escenario de Lusail.

El partido tuvo un toque particular, que al final del mismo, las repercusiones y declaraciones salidas de tono no faltaron. Una de ellas fueron de Lionel Messi, capitán y figura de Argentina, y de Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero de la 'albiceleste', que no tuvieron reparos en criticar la actuación del árbitro español, Antonio Mateu Lahoz.

En las semifinales del Mundial de Qatar 2022, la Selección de Argentina se enfrentará a Croacia, que también eliminó desde el punto blanco del penalti a una de las grandes favoritas: Brasil.